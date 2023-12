Kindergartendach soll saniert werden

Das Dach des Kindergartengebäudes bedarf einer Sanierung. In seiner Sitzung am Dienstag hat der Gemeinderat trotz hoher Kosten grünes Licht für die Beauftragung der Maßnahmen gegeben. Außerdem hat das Gremium die geplante Zusammenführung von Komm.Pakt.Net und der OEW Breitband GmbH gebilligt.

Das Dach des kommunalen Kindergartens ist sanierungsbedürftig. Zu diesem Ergebnis ist eine Begutachtung durch die Fachfirma Herter Holzbau und Bedachungen aus Hayingen vor kurzem im Rahmen einer Begutachtung gelangt. Beim Austausch eines Oberlichts war aufgefallen, dass Wasser in die Dachkonstruktion eingedrungen war. Bürgermeister Martin Krämer hatte bis zur Freigabe durch den Gutachter vorsorglich die Kinder der Gruppe aus dem Dachgeschoss in Räumlichkeiten im Dorfgemeinschaftshaus umquartiert.

Die Firma Herter hat zwischenzeitlich zur Sanierung ein Angebot über 26.772 Euro netto vorgelegt. Dieses erschien zunächst recht hoch. Auf Bitte von Bürgermeister Krämer hat Gemeinderat Dieter Löffler das Angebot geprüft, er ist Meister auf den Gebieten Zentralheizung und Lüftung. Nach Rücksprache mit der Firma Herter hat Löffler im Gremium das Angebot erläutert. Aus der Unterlage geht hervor, dass das Dach durchweg leicht beschädigt ist. Daher seien 260 Arbeitsstunden angesetzt, die Abrechnung erfolgt am Ende nach Aufmaß. Weitere 32 Stunden entfallen auf Krankosten. Die notwendigen Arbeiten umfassen Blecharbeiten und Schweißarbeiten, zudem muss eine neue Folie eingebracht werden.

Da die Firma Herter zudem für ihre Leistungen gewährleistungspflichtig ist, was auch zur Preisbildung beiträgt, sagte Dieter Löffler zusammenfassend, „die Firma Herter ist für ihre gute Arbeit bekannt. Ich empfehle deren Beauftragung“. Bürgermeister Krämer machte sich die Ausführungen des Gemeinderats zu eigen und schlug vor, die Firma Herter mit der Sanierung zu beauftragen. Die Einholung weiterer Angebote mache keinen Sinn, da die Firma Herter die Situation von Ort bereits kenne. Das Gremium hat einstimmig beschlossen, dass die Verwaltung die Firma Herter mit den Sanierungsarbeiten am Kindergartendach beauftragen soll.

Bei einer Enthaltung hat das Gremium Bürgermeister Krämer ermächtigt, im Verwaltungsrat von Komm.Pakt.Net für die Auflösung der Kommunalanstalt zu stimmen und den notwendigen Beschlüssen zuzustimmen, die zur Übertragung der bisher durch Komm.Patk.Net wahrgenommenen Aufgaben und Rechtsverhältnisse auf die OEW Breitband GmbH erforderlich sind. Insoweit hat der Rathauschef erläutert, dass 2013 von den Oberschwäbischen Elektrizitätswerken (OEW) erste Überlegungen angestellt wurden, eine Breitbandgesellschaft zu gründen. „Breitbandinfrastruktur ist zu einem zentralen Standortfaktor geworden“, sagte Krämer, der erklärte, dass die Kommunen selbst aktiv werden mussten, da der Markt für die Kommunen im Alb-Donau-Kreis einen Breitbandausbau nicht ergeben habe.

Aufgrund der damaligen Förderrichtlinien sei es nicht möglich gewesen, den Bau von passiver Infrastruktur und den aktiven Betrieb derselben in einer Hand zu bewerkstelligen. Vor diesem Hintergrund wurde 2013 der Verein „Förderung neuer Medien und Technologien im ländlichen Raum e.V.“ gegründet, der 2016 in die Komm.Pakt.Net in der Rechtsform einer kommunalen Anstalt des öffentlichen Rechts überführt wurde. Auch die Gemeinde Obermarchtal trat der Komm.Pakt.Net bei, insgesamt 231 Städte und Gemeinden sowie acht Landkreise. Komm.Pakt.Net habe seine Ziele erfolgreich umgesetzt, insbesondere die Aufgaben und Interessen der Kommunen beim Breitbandausbau zu bündeln. Durch eine Richtlinie des Bundes könne die OEW seit 2021 den Ursprunggedanken zum Engagement im Breitbandausbau wieder aufnehmen. Am 04. August 2021 wurde die OEW Breitband GmbH gegründet, mit der Komm.Pakt.Net als Gesellschafterin. Wegen der großen Schnittmengen von OEW Breitband GmbH und Komm.Pakt.Net läge nun die Auflösung der Komm.Pakt.Net nahe, einschließlich der Übertragung ihrer Aufgaben an die OEW im Wege der Übertragung der einzelnen Vertragsverhältnisse auf die OEW. (Friedrich Hog)