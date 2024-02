Investorenwettbewerb in Obermarchtal

Nach erfolgtem Abschluss der Erschließungsarbeiten hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag einem Investorenwettbewerb zugestimmt. Für die drei im südlichen Teil des Baugebiets Maiergewand VII gelegenen Grundstücke gilt die ansonsten im Bebauungsplan festgeschriebene Beschränkung auf höchstens zweigeschossige Bauweise nicht. Gesucht werden Investoren, die die Grundstücke möglichst nachhaltig mit Mehrfamilienhäusern bebauen.

Die Gemeinde Obermarchtal beabsichtigt die Bebauung von drei Grundstücken mit einer Gesamtfläche von gut 1800 Quadratmeter mit Mehrfamilienhäusern. Die drei Grundstücke mit einer Größe zwischen 600 und 610 Quadratmeter sollen an einen oder mehrere private Bauträger veräußert werden, die darauf mehrgeschossige Gebäude zu Wohnzwecken errichten und die hergestellten Wohneinheiten anschließend vermieten oder weiterveräußern.

Angesprochen werden private Bauunternehmer oder Bauträger sowie Privatpersonen mit einem Bauunternehmen oder Architekten an der Hand. Kai-Markus Schenek vom Stuttgarter Büro Schenek und Zimmermann hat dem Gremium die ausgearbeiteten Wertungskriterien erläutert. Mit einer Gewichtung von 30 Prozent ist der höchste Angebotspreis pro Quadratmeter eines der Kriterien. Der Mindestpreis beträgt 166,70 Euro pro Quadratmeter. Als weiteres Kriterium wird das städtebauliche Projektkonzept mit einer Gewichtung von 70 Prozent gewertet.

Das Angebot mit der höchsten Gesamtpunktzahl aus allen Wertungskriterien entspricht dem wirtschaftlichsten Angebot je Grundstück. Mit dem auf die beschriebene Weise gefundenen Bieter soll sodann ein notarieller Grundstückskaufvertrag abgeschlossen werden. Enthalten ist eine Bauverpflichtung, die mehrgeschossigen Wohngebäude bis spätestens 31. Dezember 2027 bezugsfertig herzustellen. Wird dies nicht erfüllt, sollen die Kaufverträge ein Rückkaufsrecht der Gemeinde enthalten. Nach angeregter Diskussion hat das Gremium bei einer Gegenstimme den Investorenwettbewerb beschlossen. Die Bekanntmachung soll im Amtsblatt der Gemeinde und in der lokalen Presse erfolgen.

Zugestimmt hat das Gremium der Annahme von Spenden in Höhe von 1744 Euro. Der Gewinnsparverein der Volks- und Raiffeisenbanken in Baden-Württemberg hat die Projekte „wir lesen täglich“, „Nistkasten mit WLAN-Kamera“ und „Bildung stärken“ der Sixtus-Bachmann-Grundschule unterstützt. Aus dem Fonds der Chemischen Industrie erfolgte für die Grundschule die Übernahme der Kosten für eine Wasserwerkstatt. Für Unterrichtsmittel für die Schule hat Helmut Siegle gespendet.

Bürgermeister Martin Krämer hat mitgeteilt, dass die Gemeinde pädagogische Fachkräfte für den Naturkindergarten sucht. Neben der Bundesstraße B 311 am Ortsende in Richtung Riedlingen hat die Gemeinde linkerhand ein Grundstück mit einer Fläche von 18.117 Quadratmetern ersteigert. Dieses soll als mögliche Tauschfläche für die Landwirtschaft vorgehalten werden. Um die der Gemeinde zugewiesenen geflüchteten Menschen unterbringen zu können, benötigt die Gemeinde Wohnraum. Bürgermeister Krämer appellierte an die Bevölkerung, der Gemeinde Wohnraum zu vermieten. Bezüglich der geplanten Regio-S-Bahn auf der Donaubahn zwischen Ulm und Sigmaringen sollen im zweiten Quartal 2025 Kostenermittlungen vorgestellt werden, aus denen sich ergibt, ob sich eine entsprechende Investition lohnen wird. Eine grobe Kostenschätzung habe ergeben, dass der Kosten-Nutzen-Effekt für die Einführung der S-Bahn spreche. Der Bund würde im Falle der Verwirklichung 75 Prozent der Kosten im Wege einer Förderung übernehmen.