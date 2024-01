Infotag an Obermarchtaler Mädchenrealschule

Obermarchtal

Obermarchtal

In der Aula der Franz-von-Sales-Mädchenrealschule in Obermarchtal findet am Samstag, 3. Februar, ab 10 Uhr eine Informationsveranstaltung für die kommenden Fünftklässlerinnen statt.