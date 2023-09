Hagel will weniger Bürokratie für Vereine

— Rund um das Thema „Engagement im Ehrenamt“ drehte sich der politische Abend, zu dem der CDU–Ortsverein Obermarchtal und sein Vorsitzender Walter Stützle am Donnerstagabend eingeladen hatten. Mehr als 50 Interessierte, CDU–Mitglieder genauso wie ehrenamtliche Engagierte, folgten der Einladung.

Als Referenten waren der Vorsitzende der CDU–Landtagsfraktion und hiesiger Landtagsabgeordnete Manuel Hagel sowie sein CDU–Landtagskollege Manuel Hailfinger zu Gast in Obermarchtal. Hailfinger ist Abgeordneter im Wahlkreis Hechingen–Münsingen, Sprecher der CDU–Landtagsfraktion für Arbeits– Naturschutz– und Sportpolitik, Vorsitzender des Beirats „Ehrenamt“ in der CDU–Landtagsfraktion und Sportkreispräsident im Kreis Reutlingen.

In seinem Grußwort betonte Obermarchtals Bürgermeister Martin Krämer, dass es in Obermarchtal viele Vereine gebe, in denen ehrenamtlich viel geleistet werde. „Die Gemeinde hat stets ein offenes Ohr für die Ehrenamtlichen und steht hinter ihren Vereinen“, sagte Krämer und betonte, dass die ehrenamtliche Tätigkeit immer schwieriger werde. „Deshalb müssen wir gemeinsam an einem Strang ziehen“. Dass Baden–Württemberg im bundesweiten Vergleich des Ehrenamtsindex mit mehr als 50 Prozent auf dem ersten Platz liege, erklärte Manuel Hagel. „Das heißt, dass jeder Zweite im Land sich ehrenamtlich engagiert, vor allem im ländlichen Raum“.

Der CDU–Fraktionsvorsitzende kündigte an, dass der „Runde Tisch“, an dem bislang Vertreter von Ministerien und Behörden mit Narrenverbänden saßen, auf Antrag der CDU–Fraktion erweitert werde auf Vertreter aus Sport, Musik und weiteren Verbänden. Momentan, so Manuel Hailfinger, werde die „Ehrenamtskarte“ in zwei Landkreisen und zwei Stadtkreisen, darunter Ulm, erprobt, um sie „in zwei Jahren im ganzen Land auszurollen“. Der Abgeordnete erklärte: Wer 200 ehrenamtliche Stunden und mehr pro Jahr leiste, werde die Ehrenamtskarte bekommen und könne dann mehrere Vorteile, etwa im öffentlichen Nahverkehr oder bei Veranstaltungen, in Museen oder der Wilhelma genießen.

In mehreren Fragen und Anregungen aus den Reihen der Zuhörer klang an, dass das Ehrenamt oft durch Bürokratie eingeschränkt und erschwert werde. „Es gibt Regelungen, die können einfach weg“, sagte Manuel Hagel. „Es gibt viele Menschen, die was reißen wollen, wenn man sie machen ließe und nicht daran hindern würde“. Das Problem seien „die Schnittstellen in den Ämtern, an denen es um Zuständigkeiten geht“, sagte Reinhard Siegle, Präsident der Vereinigung freier oberschwäbischer Narrenzünfte.

„Die Probleme anzuhören und zu sammeln ist das eine, Maßnahmen umzusetzen, dass vor Ort etwas herauskommt, ist meist deutlich schwerer“, sagte Manuel Hagel. Wenn es um Genehmigungen von Umzügen und Veranstaltungen gehe, gebe es „oft eine regelrechte Verweigerungshaltung“, sagte Florina Siegle, Zunftmeister der Obermarchtaler Narren. Weil eine landesweite Regelung in diesen Fällen nicht möglich ist, sei der Landkreis zuständig. „Da wird oft sehr restriktiv entschieden. Darüber müssen wir im Kreistag diskutieren, denn im Kreis Biberach wird oft sehr viel offener entschieden“, so Hagel. Wo überall Fördergelder für die Vereine zu bekommen sind, sei über die verschiedenen Verbände oder über die Ehrenamtslotsen im Landratsamt zu erfahren, antwortete Manuel Hailfinger auf eine entsprechende Frage.

„Ehrenamt muss von oben gelebt und gefördert werden“, sagte Ralf Stoll von den Schmiechner Burrenhexen. „Aufgabe eines Parlaments ist es nicht nur Gesetze zu schaffen, sondern auch mal ein Gesetz abzuschaffen, wenn es nötig ist“, ergänzte Hagel.