Gemeinde Obermarchtal passt die Feuerwehr-Entschädigung an

Obermarchtal / Lesedauer: 2 min

Bürgermeister Martin Krämer und Sophia Aßfalg von der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen stellten in der Gemeinderatssitzung die neue Feuerwehrsatzung der Gemeinde Obermarchtal vor. (Foto: hog )

In der Gemeinderatssitzung am Dienstag hat das Gremium über die Erhöhung der Entschädigung für Angehörige der Gemeindefeuerwehr zu befinden gehabt. Die Entschädigung orientiert sich an den aktuellen Sätzen des Landesfeuerwehrverbands.

Veröffentlicht: 29.09.2023, 09:57 Von: Friedrich Hog, sz