Mit rund hundert Traktoren sind mehr als 200 Landwirte aus der Region sowie zahlreiche interessierte Bürgerinnen und Bürger der Einladung von Obermarchtals Bürgermeister Martin Krämer gefolgt und am Mittwochnachmittag zur Obermarchtaler Turn- und Festhalle gekommen. „Ich habe die Landwirte aus der Region zum Austausch über die aktuelle Problematik in der Landwirtschaft eingeladen und möchte unter anderem konkret erfahren, welche Auswirkungen die Entscheidungen der Bundesregierung auf die Bäuerinnen und Bauernhaben“, sagte Krämer.

Große Transparente

Auf großen Transparenten an einigen Traktoren, taten die Landwirte ihre Meinung kund. „In Deutschland produzieren, statt klimaschädlich importieren“, „Nicht vergessen: Wir Bauern sorgen für Euer Essen“ oder „No Farmer, no Food, no Future“ war zu lesen. Er könne viele Entscheidungen der Bundesregierung nicht nachvollziehen“, sagte Bürgermeister Krämer und betonte: „Wir haben kein Einnahmenproblem, sondern ein Ausgabenproblem.“

Wir haben davor schon einiges geschluckt. Ernst Buck

Wolfgang Buck, Landwirt aus Obermarchtal, begrüßte seine Kolleginnen und Kollegen und sagte, dass die Landwirte nicht für eine 35 Stunden-Woche kämpfen, sondern für konkurrenzfähiges Wirtschaften, um weiterhin Lebensmittel zu produzieren. „Die Transparente stehen bald an der B 311 zwischen Unter- und Obermarchtal“, sagte Buck.

Die Streichung der Steuervergünstigung für Agrardiesel und die geplante Kfz-Steuer für Traktoren hätten „das Fass jetzt zum Überlaufen gebracht. Zu viel ist zu viel. Genug ist genug“, so der Obermarchtaler Landwirt. „Wir haben davor schon einiges geschluckt“, ergänzte Ernst Buck, Vorsitzender des Kreisbauerverbandes Ulm-Ehingen, und nannte Tierschutz- und Pflanzenschutz-Vorschriften, Biodiversität und die Maut als Beispiele.

6000 Eurpo fehlen

Schweinefleisch aus Spanien oder Rindfleisch aus Australien, Namibia und Brasilien hätten nichts mit klimafreundlicher Produktion zu tun und durch die Kfz-Steuer und den Wegfall der Vergünstigung auf Agrardiesel werden in einem „100 Hektar-Betrieb“ rund 6000 Euro fehlen. „Ein Schlepper wird rund 800 Euro Steuer kosten, obwohl er zu 90 Prozent auf dem Acker, also nicht auf öffentlichen Straßen fährt“, sagte Ernst Buck und stellte die „bislang unbeantwortete Frage, ob ein 16-Jähriger ein so versteuertes Fahrzeug überhaupt noch fahren darf“.

Im Kreis sind einige Aktionen geplant, die aber rechtlich noch nicht abgesichert sind und für die noch keine Genehmigung vorhanden ist. Hanns Roggenkampp

„Die Ampel treibt uns zwar auf die Straßen“, so Hanns Roggenkamp, Vize-Vorsitzender des Kreisbauerverbands Ulm-Ehingen. „Aber wir stehen zur Verfassung der Bundesrepublik.“ Landwirte würden unter dem Mindestlohn arbeiten, sagte Roggenkampp, „diese Zitrone lässt sich nicht weiter auspressen. Wir kämpfen um den Erhalt unserer heimischen Landwirtschaft“. Die Bundesregierung stolpere von Krise zu Krise und der große Zuspruch aus der Bevölkerung zeige den Landwirten, dass die aktuellen Pläne zur Haushaltskrise „vom Tisch müssen“.

Weil die Regierung nicht „faktenbasierend, sondern ideologisch“ entscheide, bestehe eine große Planungsunsicherheit, die zum Vertrauensverlust in die Politik führe, sagte Roggenkampp. „Die Landwirtschaft ist eine Zukunftsbranche. Wir brauchen junge, motivierte Landwirte und die Chance, sich zu engagieren und die Zukunft zu gestalten.“

Für die „Aktionswoche ab dem 8. Januar“ kündigten die Vertreter des Kreisbauernverbands an, dass „an den Zubringern zur Autobahn und in der Ulmer Ecke einiges passieren wird, um den Verkehr zu entschleunigen“. „Im Kreis sind einige Aktionen geplant, die aber rechtlich noch nicht abgesichert sind und für die noch keine Genehmigung vorhanden ist“, sagte Hanns Roggenkampp und appellierte, sich an die Straßenverkehrsordnung zu halten und „in der Fläche zu agieren“. „Keiner muss weit fahren. Um etwas zu erreichen, müssen wir flächendeckend auftreten.“

Wir dürfen nicht auf lokale Produkte verzichten, sondern müssen ihren Anbau fördern. Bürgermeister Martin Krämer

Die Unzufriedenheit sei branchenübergreifend, sagte Gebhard Aierstock, Vorsitzender des Kreisbauernverbands Reutlingen, und fragte: „Was sollen wir tun, um klimafreundlich zu produzieren?“ „Wenn wir wieder Pferde einspannen, kommt bestimmt PETA, um uns das zu verbieten.“ „Wir kämpfen auch darum, dass unsere Kinder noch Landwirtschaft machen können. Und die Landwirtschaft braucht engagierte Frauen“, so Martina Magg-Riedesser vom Kreisbauernverband Biberach-Sigmaringen.

Viel Potenzial vorhanden

Auf die Frage, welche Lösungsansätze die Landwirt vorschlagen, berichtete Ernst Buck, dass momentan rund vier Prozent der landwirtschaftlichen Fläche stillgelegt seien, auf denen aber produziert und damit Steuern generiert werden könnten. Und auf den Vorwurf, dass durch Solarparks Ackerland vergeudet werde, rief ein Landwirt aus dem Publikum: „Wenn der Weizen 50 Euro kosten würde, würde keiner einen Solarpark machen.“

„Wir dürfen nicht auf lokale Produkte verzichten, sondern müssen ihren Anbau fördern. Unsere Produkte müssen zu einem angemessenen Preis angeboten werden können, damit die diese wettbewerbsfähig bleiben“, sagte Bürgermeister Martin Krämer am Schluss der Veranstaltung. Er stehe hinter den Landwirten und hinter ihren friedlichen, aber deutlichen Protesten, sagte Martin Krämer und forderte auf die Proteste „klar in der Sache, aber wertschätzend zum Menschen“ vorzubringen.