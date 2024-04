Europa fängt in Obermarchtal an

Im Gemeindehaus in Obermarchtal hat sich kürzlich der Arbeitskreis Tourismus gegründet. Ein gutes Dutzend Interessenten aus den Bereichen Tourismus und Gewerbe waren der Einladung gefolgt. Neben einer engeren Vernetzung sowie der Ergänzung der kommunalen Website und Gemeinde-App wurden auch Vorschläge für Veranstaltungen diskutiert. Erste Ideen sollen rasch umgesetzt werden wie ein kleiner Europatag.

Neben der Imagebroschüre „Tourismus“ gibt es in Obermarchtal seit zwei Jahren einen übersichtlichen Internetauftritt, ferner auf die Kerngemeinde sowie Reutlingendorf und Datthausen verteilt sechs informative Stelen in großem Format. Neu eingerichtet wurde vor wenigen Tagen die Gemeinde-App, die Auskunft zu Übernachtungs- und Einkaufsmöglichkeiten am Ort bietet, nebst Infos zu touristischen Zielen in der näheren und weiteren Umgebung.

„Wir sind viel mehr als ein Dorf, das im schönen Donautal liegt und eine beeindruckende Klosteranlage aus dem Barock hat“ dachte sich Sabine Köberle. Gemeinsam mit ihren Mann Erwin hat sie letztes Jahr im ehemaligen Gesindehaus des einstigen landwirtschaftlichen Betriebs das Gästehaus Resilia eröffnet, das auf drei Etagen drei Doppelbetten anbietet, wobei das Haus jeweils nur an einen Gast oder eine Gruppe vermietet wird. Die Erfahrung hat gezeigt, dass aus nah und fern Menschen nach Obermarchtal kommen, um zu erkunden, was es dort zu sehen gibt, nicht nur über den Donauradwanderweg. Gäste aus den Großräumen Stuttgart und München wechseln sich ab mit internationalen Touristen aus Ländern wie Indien oder Singapur. „Unsere Gäste spiegeln uns wider, was für ein tolles Dorf wir haben“, sagt Köberle. Dies sei für sie der Auslöser gewesen, einen Arbeitskreis zur Weitergabe von Informationen einzuberufen.

Gemeinsam mit Bürgermeister Martin Krämer hat Sabine Köberle über das Amtsblatt zur ersten Tourismus-Sitzung eingeladen. Nach einer Vorstellungsrunde erfolge ein Brainstorming zur Suche nach Möglichkeiten, die touristischen Höhepunkte der Gemeinde noch besser bekannt zu machen. Als Gast war Emanuel Frank gekommen, Geschäftsführer der Aktionsgruppe Leader Oberschwaben, bei der die Gemeinde Obermarchtal Mitglied ist. Die Aktionsgruppe hat aus Fördergeldern der EU, des Bundes und vom Land bereits fünf Bauvorhaben in der Gemeinde unterstützt.

Galerist Wolf Nkole Helzle stand in der Runde für die Kunst. Neben Sabine Köberle war aus dem Bereich Übernachtungen Stefan Beck aus Datthausen gekommen, der Wohnmobilstellplätze eingerichtet hat. Irmgard Hölz, Leiterin des Bildungshauses im Kloster kann 135 Betten in 60 Zimmern sowie Tagungsräume und zwei Speisesäle mit 300 Plätzen anbieten, außerdem fair gehandelten Biokaffee. Erika Bernard und Werner Huber haben im Mühlweg ein Wohnhaus zum Ferienhaus mit drei Doppelzimmern umgebaut. Jonas Widmann bietet beim ehemaligen Gasthaus „Berghofstüble“ 14 Hotelzimmer an.

Judith Schultz betreibt den Klostergasthof Adler mit 140 Sitzplätzen innen und 60 Sitzplätzen im Biergarten. Heiko Heitele stellte das M3ELF vor, das in Verbindung mit dem Abenteuergolfplatz eine Gastronomie mit 120 Sitzplätzen innen sowie 150 weiteren im Außenbereich anbietet. Andrea Buck ging auf den Partyservice und die Metzgerei ihrer Familie ein, die ihr Fleisch aus der Region bezieht, z.B. Rinder aus Mittenhausen. Klaus Engler referierte über die Bäckerei Engler, die regionale Rohstoffe verwendet, Stefan Schmid über das Küchenzentrum Marchtal, das hochwertige Küchen anbietet.

Sabine Köberle fasste zusammen, „wir sind das kleine gallische Dorf, das sich gegen die Römer durchgesetzt hat. Darüber wollen wir noch besser informieren“. Die Runde hat sich darauf verständigt, ihre Websites untereinander zu verlinken und E-Mail-Adressen auszutauschen. Andrea Buck schlug die Zurverfügungstellung von individuellen Texten und Fotos für die Website der Gemeinde und die Gemeinde-App vor. Bürgermeister Krämer bat insoweit um Hereingaben per E-mail. Zur Mitarbeit sind alle eingeladen, die mit Gastronomie und Tourismus zu tun haben, aber auch örtliche Gewerbetreibende und Vereine. Die Broschüren in Papierform sollen in allen Geschäften ausgelegt, Insta und Facebook bestückt werden.

Emanuel Frank von Leader sprach die jährliche Europawoche um den 9. Mai an. Für 8. Mai, 16 bis 20 Uhr, fassen Frank und Köberle eine Einladung an die Öffentlichkeit zu einem kleinen Europatag ins Haus Resilia ins Auge. Frank würde informieren, was Europa vor Ort bewegen kann. Infos über das Schlafkonzept bei Resilia und die Eisspeicherheizung könnten einfließen, die dem Regenwasser im ehemaligen Gülleloch über eine Wärmepumpe Wärme entzieht, um das Gebäude zu beheizen. Köberle ergänzte: „Globale Änderungen beginnen bei Änderungen im Kleinen.“

Die Einladung würde über das Mitteilungsblatt, die örtliche Presse und die Kanäle von Leader erfolgen und auch Spaziergänge zu touristischen Zielen in Obermarchtal vorsehen. Wolf Nkole Helzle sagte, „Europa fängt in Obermarchtal an“, womit er auch geographisch den Nagel auf den Kopf getroffen hat, denn östlich liegt der Hohle Fels mit den ältesten Kunstgegenständen der Menschheit, westlich findet sich die Heuneburg, einst die erste Stadt nördlich der Alpen.

Am Ende wurde festgehalten, dass der Arbeitskreis Tourismus gegründet ist. Beim nächsten Treffen im Herbst soll für das Folgejahr beraten werden.