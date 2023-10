„Et lux perpetua“ am 4. November im Münster Obermarchtal

Et lux perpetua ‐ so heißt ein größeres und in mehrerlei Hinsicht einzigartiges Konzert, welches laut Pressemitteilung der Konzertchor Oberschwaben und die professionellen Streicher und Bläser des Orchesters Capella Novanta unter der Leitung von Gregor Simon geben werden, und zwar am Samstag, 4. November ,um 18 Uhr im Münster Obermarchtal.

Als Hauptwerk gelangt das 40minütige Requiem Et lux perpetua für Chor und Orchester (mit Streichern, Bläsern, Schlagzeug, Vibraphon und Harfe) zur Uraufführung, welches Gregor Simon im Frühjahr 2020 komponierte. Ein Requiem heißt normalerweise Requiem. Hier aber ist es nach einem seiner Sätze benannt. Tatsächlich ist die Vision in der Abfolge der acht Sätze des Et lux perpetua ebenso wie Ruhe und Frieden: das ewige Licht.

Die Stilistik könnte man laut mitteilung als „neoromantisch“ bezeichnen. Jedenfalls ließ der mehrfach preisgekrönte Komponist sich von der Frage leiten: Wie kann man in einer so aktuell aufrichtigen wie für das Ohr des „Normalhörers“ verständigen und ergreifenden Sprache die christliche Hoffnung auf das Paradies und das „Licht der Ewigkeit“ (lux perpetua) in Musik setzen?

Ein eigenes Juwel des 80minütigen Konzertes ist die 10minütige Streichersinfonie Nr. 3 in e-Moll von Felix Mendelssohn-Bartholdy. In ihr verbindet der erst zwölfjährige Mendelssohn Formen der Klassik mit jugendlicher Spielfreude und romantischer Lyrik.

Als zwei besonders „paradiesische Stücke“ erwarten uns die für Harfe bearbeitete „Morgenstimmung“ aus der Peer-Gynt-Suite Nr. 1 von Edvard Grieg sowie die siebensätzigen „Algues“ von Bernard Andrès für Harfe (Tatjana von Sybel) und Flöte (Alessandra Warnke).

Das Münster wird zu diesem Konzert mit Kerzen illuminiert sein.

