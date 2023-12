Ein unvergessliches Erlebnis

Das SWR-Vokalensemble besteht aus 36 Sängerinnen und Sängern, arbeitet international mit renommierten Orchestern zusammen und ist erfolgreicher Träger des Musikvermittlungsprogramms „VE Young Classix“, das Schülerinnen und Schüler an die Vokalmusik heranführt. Zur Adventszeit hatte sich das SWR-Vokalensemble deshalb etwas Besonderes ausgedacht: ein gemeinsames Weihnachtskonzert mit den Schülerinnen und Schülern aus dem Sendegebiet. In diesem Jahr wählte das Ensemble aus vielen Bewerbern neben dem Pestalozzi-Gymnasium Biberach auch die Franz-von-Sales-Schulen Obermarchtal für ihr „Come and sing“-Weihnachtskonzert aus.

Auf dem Programm standen traditionelle englische Weihnachtslieder, die „Christmas Carols“. Um für das Konzert bestmöglich vorbereitet zu sein, wurden die Carols vorab im Musikunterricht, dem Musikschwerpunkt, und in den Schulchören über mehrere Wochen einstudiert. Eine Vorprobe mit allen Schülerinnen und Schülern der Franz-von-Sales-Schule unter Leitung von Judith Mohr ließ die Vorfreude auf das bevorstehende Weihnachtskonzert weiter ansteigen.

Kurz vor Weihnachten war der Tag des „Come and sing“-Weihnachtskonzerts gekommen. Nach der letzten gemeinsame Probe mit den Sängerinnen und Sängern des SWR-Vokalensembles begann das Konzert in der Mutterhauskirche St. Vinzenz in Untermarchtal, musikalisch geleitet von Susanne Blumenthal. Dabei wechselten gemeinsam gesungene Werke, wie beispielsweise „Hark! The Herald Angels Sing“ von Felix Mendelssohn Bartholdy mit besonderen Carols zum Zuhören ab.

Mit Stücken wie „Auf dem Berge da wehet der Wind“ von Felix Woyrsch oder „L’Hiver“ von Adrianna Kubica-Cypek lud das SWR-Vokalensemble in eine Welt voller harmonischer Klänge und beeindruckender Melodien ein. Das Ensemble begeisterte die Zuhörenden mit einer eindrucksvollen Darbietung, die die Vielseitigkeit und das Können jedes einzelnen Sängers und jeder Sängerin unter Beweis stellte. Die beeindruckende Auswahl an Stücken reichte von Volksweisen bis hin zu zeitgenössischen Kompositionen.

Ein besonderer Höhepunkt des Abends war jedoch der gemeinsam gesungene Kanon „Little Jack Honer“, der das Konzert abrundete und durch die kraftvolle Stimmgewalt des Chors als auch der Schülerinnen und Schüler der Franz-von-Sales-Schule zu einem unvergesslichen Erlebnis wurde.