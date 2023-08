DJ Oli E. legt bei Ü40–Party im Obermarchtaler Kreuz auf

„Forever Young“, heißt das Motto im Kreuz in Obermarchtal. Es ist wieder soweit. Am Freitag, 25.August, um 20 Uhr steigt mit „44&More“ die nächste große Ü40–Kultparty mit bunt gemischter Musik von früher bis heute. „Gar nicht erst aufs Sofa, direkt los zur Ü40–Party und abfeiern, bis die Socken qualmen“, heißt es in der Pressemitteilung. DJ Oli E. lädt ein auf eine musikalische Reise der Erinnerungen. Die Gäste erwarten Kulthits der letzten Jahrzehnte aus Pop, Rock, New Wave, Disco, Funk und Soul.