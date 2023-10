Discofox-Party und Heavy-Metal-Konzert

Ein sehr abwechslungsreiches Wochenende steht im Kreuz in Obermarchtal auf dem Programm. So lädt zuerst DJ Willi am Freitag, 13.Oktober, zur schon traditionellen ‚Tanzen bitte‘ Discofox-Nacht ein. Und einen Tag später, am Samstag, 14.Oktober, feiern mit der Riedlinger Heavy-Metal-Band ‚Then Comes The Night‘ alte Bekannte im Kreuz ihre neueste CD ‚Start the Chance‘ mit einer großen Release Party. ‚Guide To Oblivion‘, ebenfalls aus der Region rund um Obermarchtal, eröffnen den Abend um 20 Uhr. Einlass zu beiden Veranstaltungen ist um 19 Uhr.