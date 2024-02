Die Ladies rocken AC/DC

Die AC/DC-Tribute-Band Hells Belles spielt am Samstag, 2. März, ab 20 Uhr im Kreuz in Obermarchtal. Das Besondere an der Band ist, dass es die erste und erfolgreichste All-Girls-Tribute-Band in Europa ist. Sie haben sich in kurzer Zeit einen guten Namen gemacht und begeistern seit über 20 Jahren ihre Fans in Europa. Der Eintritt kostet 15 Euro an der Abendkasse. Eröffnet wird der Abend von dem Rock-Akustik Duo Brian und Verena.