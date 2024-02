Das 200. Jubiläum ist eingeläutet

Mit einer Glocke aus dem Jahr 1824, dem Gründungsjahr der Obermarchtaler Musikkapelle, läuteten die Musikerinnen und Musiker am Samstagabend nicht nur ihre Hauptversammlung, sondern vor allem das Jubiläumsjahr zum 200-jährigen Bestehen der Kapelle ein. Paul Karner hatte die Bronzeglocke gestiftet.

„Sie soll ein symbolisches Geschenk sein und steht für die lange Tradition und die bemerkenswerte Geschichte unseres Vereins“, sagte der Ehrenvorsitzende und betonte: „Durch die Macht der Musik hat unsere Kapelle diese lange Zeit überdauert und stets ihren kulturellen Beitrag in der Gemeinde geleistet“. Die Glocke, so Karner, solle daran erinnern, dass „wir als Vereinsgemeinschaft stark sind und gemeinsam jede Herausforderung meistern können“.

In ihren Rechenschaftsberichten blickten die drei Vorsitzenden des Musikvereins aus verschiedenen Perspektiven auf das Jahr 2023. „Es war ein stürmisches Jahr für das neue Vorstandstrio samt dem Wechsel der musikalischen Leitung“, sagte Silke Falch, Vorsitzende für Verwaltung und Organisation, die ihr Amt im vergangenen Jahr von Tonja Gaupp übernommen hatte. Im Juli 2023 hatte Vera Renz den Dirigentenstab an Robert Rewitz übergeben. Silke Falch nannte Zahlen: Im Musikverein sind 96 Musikanten aktiv, 51 Frauen und 45 Männer, davon sind 36 jünger als 18 Jahre. Der Altersdurchschnitt liegt bei 25 Jahren. Dem Verein gehören fünf Ehrenmitglieder an, 180 Fördermitglieder unterstützen die Musikkapelle. Die Vorsitzende dankte den Fördermitgliedern und dem Förderverein unter dem Vorsitz von Matthias Born für die Unterstützung und ergänzte, dass der Obermarchtaler Musikverein auf Instagram bereits mehr als tausende Follower hat.

Es sei eine Mammutaufgabe gewesen einen neuen Dirigenten zu finden, sagte Vanessa Fuchs, Vorsitzende für den Orchesterbetrieb. Sie erinnerte an die 26 Auftritte und Proben der aktiven Kapelle im vergangenen Jahr und nannte die Teilnahme am Wettbewerb „Blaskapelle des Südens“ in Kehlen sowie das erste Jahreskonzert mit dem neuen Dirigenten als musikalische Höhepunkte. „Trotz vieler Gespräche fehlt uns im Orchester immer noch die Tuba“, bedauerte Vanessa Fuchs, die im vergangenen Jahr zur Nachfolgerin von Matthias Striegel gewählt wurde.

Wie immer wurden die fleißigsten Probenbesucher während der Versammlung geehrt. Mit einem Anteil von 91 Prozent belegte der Ehrenvorsitzende Paul Karner den ersten Platz, gefolgt von Jugendleiterin Heike Fischer und dem Vorsitzenden Fabian Tress mit 89 Prozent Probenbesuchen auf Platz zwei und Pia Schleicher auf dem dritten Platz mit 86-prozentiger Anwesenheit bei den Proben.

Fabian Tress, Vorsitzender für den Festbetrieb, erinnerte an das 104. Peter- und Paul-Heimatfest im vergangenen Jahr und lobte den ersten Einsatz eines digitalen Bewirtungssystems im Festzelt. Schriftführerin Anna Dreher ließ das abgelaufene Vereinsjahr von der Fasnet bis zur Matinée an Weihnachten im Münster Revue passieren und nannte das Heimatfest, das Kreismusikfest im Westerheim und das Jahreskonzert als Höhepunkte. Kassiererin Carmen Holder meldete einen positiven Kassenstand. Vom Förderverein flossen 8000 Euro an den Hauptverein, 2600 Euro gingen als Spenden ein und die Altpapiersammlung brachte 4200 Euro in die Kasse. Dem standen Ausgaben für Noten in Höhe von 1121 Euro, für Instrumente in Höhe von 1061 Euro, für die Jugendausbildung 735 Euro und für den Kauf von Uniformen 10600 Euro gegenüber.

Sein Start beim Musikverein Obermarchtal sei sehr positiv verlaufen und er sei sehr freundlich aufgenommen worden, sagte Dirigent Robert Rewitz. „Wir hatten viele gehaltvolle Proben in verschiedenen Genres. Das war anstrengend, aber brachte das Orchester zu großem und neuem Klang“, so der Dirigent. Zu den fehlenden Tubisten sagte Rewitz: „Das ist ein tolles Instrument. Wir dürfen die Suche nicht aufgeben und müssen weiter intensiv für dieses Instrument werben“. Um die musikalischen Ziele im Jubiläumsjahr zu erreichen, mahnte der Dirigent fleißige Probenbesuche an. „Ich bin zwar mit den Probenbesuchen zufrieden, aber es bleibt noch Luft nach oben“, sagte Robert Rewitz.

Von drei bestandenen D1-Lehrgängen und vier bestandenen D2-Lehrgängen berichtete Jugendleiterin Heike Fischer und berichtete, dass im Jugendgemeinschaftsorchester mit den Musikvereinen aus Zweifaltendorf, Reutlingendorf und Zell-Bechingen 13 Obermarchtaler Jungmusikerinnen und Jungmusiker mitspielen. Im gemeinsamen Vororchester musizieren sieben Kinder aus dem Obermarchtaler Musikverein.

Zur Versammlung waren Obermarchtals Bürgermeister Martin Krämer und Rechtensteins Bürgermeister Florian Stöhr gekommen. Krämer lobte die Arbeit des Musikvereins und dankte für die gute Zusammenarbeit. „Ich freue mich auf das Fest zum 200. Jubiläum des Musikvereins“, sagte der Bürgermeister. „Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren“, erwiderte Festwirt Fabian Tress. Geplant ist beim 105. Peter- und Paulfest, also zum 200. Jubiläum des Musikvereins, eine Party unter dem Motto „Malle goes Marchtal“ mit „Ballermann-Größen“ am Freitagabend. Nach dem Kinder- und Jugendnachmittag steigt am Samstag ein sommerlicher Tanzabend und am „Blasmusik-Sonntag“ ist nach dem Gesamtchor ein Jubiläumsumzug geplant. Außerdem wird der 15. Kunst- und Handwerkermarkt stattfinden. Das Jubiläumsfest des Musikvereins findet vom 28. bis 30. Juni statt. Karten für „Malle goes Marchtal“ gibt es bereits im Vorverkauf.