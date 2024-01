Bikecity Marchtal geht in die Insolvenz

Es sollte eine große Erfolgsgeschichte werden, jetzt wird sie aber fürs Erste ausgebremst: Über dem Fahrradunternehmen Bikecity Marchtal wurde das Insolvenzverfahren eröffnet. Dennoch soll es mit dem Geschäft in Teilen weitergehen.

Mit großem Elan war das Unternehmen vor gut zwei Jahren unter der gemeinsamen Geschäftsführung von Peter Faad und Tobias Rief gestartet. Faad, Inhaber des Küchenzentrums Marchtal, wollte mit einer angrenzenden freien Fläche etwas Sinnvolles anfangen - und eine Marktanalyse ergab: Ein Fahrradservice hat Zukunft. Mit Tobias Rief fand er einen sportbegeisterten Geschäftspartner.

Weil die Planungen für einen Neubau aber einige Jahre in Anspruch nehmen würden, bauten die beiden als Übergangslösung das ehemalige Raiffeisen-Lager in der Rechtensteiner Straße 2 in einen Fahrradladen mit Werkstatt um. Bis dato hatte es als Lager fürs Küchenzentrum gedient. Als Leiter der Werkstatt konnte der Ehinger Rad-Experte Didi Gnann gewonnen werden.

Die Pandemie und ihre unterschiedlichen Folgen

Das Geschäft boomte - vor allem wegen der Corona-Pandemie, als es immer mehr Menschen zu Ausflügen in die Natur zog. Zum Standort Obermarchtal kamen weitere Filialen in Laupheim und Biberach hinzu. Mit den Spätfolgen der Pandemie freilich drehte sich der Wind. Die Inflation bremste die Kaufkraft der Kunden zunehmend aus. Das bekam auch die Fahrradbranche zu spüren. „Es ist ein gesamtwirtschaftliches Problem. Die Leute fingen vor allem im Freizeitbereich an zu sparen. Deshalb gibt es inzwischen einfach zu viele Räder auf dem Markt. Die Lager sind voll, viele Händler locken mit Rabatten. Das macht es nicht leichter“, sagt Tobias Rief. Er führt das Unternehmen mittlerweile alleine, nachdem Peter Faad im Herbst 2022 aus persönlichen Gründen ausgestiegen war. Ein Abwärtstrend sei damals noch nicht erkennbar gewesen, beteuert Faad im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Mittlerweile aber ist das Geschäft so abgesackt, dass Tobias Rief keine andere Möglichkeit sah, Insolvenz anzumelden - in der Hoffnung, durch eine Konsolidierung zumindest einen Teil des Unternehmens zu retten. Die zwischenzeitlich eröffnete Filiale in der Viehmarktstraße 6 in Biberach gehört nicht dazu. Sie wird bereits Ende Januar geschlossen. Es sei von vornherein klar gewesen, dass das Gebäude bald saniert und deshalb geräumt werden müsse. „Wenn der Absatz wie zuvor weitergelaufen und wir eine passen Immobilie gefunden hätten, hätten wir in Biberach vielleicht weitergemacht“, sagt Rief.

Diesem Standort gilt die volle Konzentration

Nicht viel besser sieht es mit dem Gründungsstandort aus. In Obermarchtal gehe es zwar vorerst weiter, die noch nicht genau terminierte Schließung sei aber „nur eine Sache von Monaten“, macht Tobias Rief klar. Endgültig passé seien damit auch die ursprünglichen Pläne eines Neubaus neben dem Küchenzentrum sowie eines daran angeschlossenen Mountainbike-Teststrecke.

Die Konzentration soll künftig allein dem Standort in Laupheim im Industriegebiet „Neue Welt“ gelten. „Die Verkehrsanbindung mit der Bundesstraße 30 ist top, die Lage ist gut. Es gibt genügend Parkplätze direkt vor dem Laden“, erklärt der Geschäftsführer. Trotz mehrerer Wettbewerber in der Stadt sieht Rief dort gute Erfolgsaussichten: „Wir haben in Laupheim bisher schon gute Erfahrungen gemacht.“

Letztlich gehe es mit der Schließung zweier Standorte darum, Ressourcen zu bündeln, Synergien zu schaffen und damit Kosten zu sparen. Das betrifft natürlich auch das Personal. „In Köpfen elf Leute“ seien bei Bikecity Marchtal aktuell beschäftigt, sagt Tobias Rief. Wie viele gehen müssen oder in Laupheim weiterarbeiten, sei noch unklar. Das gelte auch für Werkstattleiter Didi Gnann.

So sieht der Experte die Zukunft der Branche

Unabhängig davon ist Rief guter Dinge, dass Bikecity Marchtal „durchaus eine Zukunft hat“. Der erfahrene Rad- und Ausdauersportler, der auch viel Wettkampfpraxis sammelte, will weiterhin auf die gängigen Top-Marken setzen. Ebenso auf Services wie das Scannen des Körpers, das den Kunden bei der Suche nach dem für sie passenden Fahrrad helfen soll. „E-Bikes werden weiterhin ein großes Thema sein und sich weiterentwickeln“, ist Tobias Rief überzeugt. Die Nachfrage nach „Biorädern“, wie man in der Branche die nicht motorisierten Räder nennt, werde sich auf den sportlichen Bereich konzentrieren.