Bernhard Haas spielt das zehnte Konzert des Bach–Zyklus in Obermarchtal

Es ist ein groß angelegtes Projekt: Im Bach–Zyklus im Münster in Obermarchtal sind in 21 Konzerten seit 2022 und bis 2024 sämtliche Orgelwerke Johann Sebastian Bachs zu hören. Einem organischen Gesamtverlauf eingegliedert ist jedes Konzert in sich dramaturgisch schlüssig aufgebaut und vom jeweiligen Zeitpunkt des Jahres inspiriert. Am Sonntag, 10. September, 17 Uhr, ist in Bernhard Haas einer der renommiertesten Orgelkünstler zu Gast. Haas ist weltweit tätig als Kursleiter und Juror. Konzertreisen und Rundfunkaufnahmen führten ihn durch fast alle europäischen Länder, in die USA und nach Japan. Das Motto seines Konzertes am 10. September heißt „Orgelmesse II“. Die zweite Hälfte von Johann Sebastian Bachs „Orgelmesse“ zeichnet sich aus durch eine italienisch–filigrane Kompositionsweise und eine besondere atmosphärische Dichte. Wir hören des weiteren das majestätische „Ach Gott vom Himmel sieh darein“, das fünfstimmig raffinierte und verzierungsreiche „Vater unser im Himmelreich“ (BWV 682) sowie die Fantasie a–Moll (BWV 561) mit rasanten Akkord– und Laufpassagen und einer tänzerischen Fuge. Umrahmt wird das Konzert von der melancholischen Fantasie und der stürmischen Fuge c–Moll (BWV 537). Der Eintritt kostet zehn Euro, für Studierende und Auszubildende fünf Euro. Schüler und Schülerinnen haben freien Eintritt. Die Kasse öffnet um 16.30 Uhr.