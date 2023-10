Auf den Spuren der Prämonstratenser

Der Förderverein für Kirchenmusik und Klosterkultur Obermarchtal veranstaltet am Samstag, 14. Oktober, eine Exkursion zu den ehemaligen Prämonstratenser-Abteien Ursberg und Roggenburg. In beiden Klosteranlagen werden Führungen angeboten, jeweils mit einem kleinen Orgelkonzert im Anschluss. Die Klosterkirchen beherbergen wie Obermarchtal eine Holzhey-Orgel. Die Teilnahmegebühr beträgt 35 Euro und beinhaltet die Busfahrt, Klosterführungen und Orgelspiele. Abfahrt ist um 8.30 Uhr in Obermarchtal am Marktplatz, die Rückkehr ist gegen 17.30 Uhr. Weitere Informationen und Anmeldungen sind per E-Mail an [email protected] oder telefonisch unter 0176 36 83 08 32 möglich.