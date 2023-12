Adventliche Orgelstücke von Johann Sebastian Bach in Obermarchtal

Im Rahmen des Bach-Zyklus im Münster Obermarchtal werden am zweiten Adventssonntag, 10. Dezember, um 17 Uhr sämtliche Orgelwerke zu hören sein, welche Johann Sebastian Bach für die Adventszeit schrieb. So Choralbearbeitungen zu „Nun komm, der Heiden Heiland“, „Wachet auf ruft uns die Stimme“ und „Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter“. Das Programm ergänzen dazu passende Präludien, Fantasien und Fugen des größten Orgelkomponisten aller Zeiten. Die Orgel wird dabei von Andreas Weil, Kirchenmusiker in St. Michael zu den Wengen in Ulm und Dekanatskantor im Dekanat Ehingen-Ulm, gespielt. Er promovierte mit Studien zur berühmten „Toccata und Fuge d-Moll“ von Johann Sebastian Bach.

Der Konzerteintritt beträgt zehn Euro, für Studierende und Auszubildende fünf Euro. Schüler und Schülerinnen haben freien Eintritt. Die Kasse öffnet um 16.30 Uhr.