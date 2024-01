Zwischen Oberdischingen und Ringingen soll ein Ruhewald entstehen

Die Friedhofssatzung für den Ruhewald in Oberdischingen hat der Gemeinderat in seiner Sitzung beschlossen. Gegen die Ausdehnung des Wasserschutzgebiets auf fast die gesamte Gemarkung Oberdischingen gab es im Gremium keine Einwendungen. Am 1. März startet im Schulgebäude die Übergangsgruppe der kommunalen Kindertageseinrichtung.

Für den zwischen Oberdischingen und Ringingen geplanten Ruhewald hat der Gemeinderat die Friedhofssatzung beschlossen. Betrieben wird der Begräbniswald von der Ruhewald Oberdischingen GmbH, deren Gesellschafter Baur Bestattungen, das Bestattungsinstitut Streidt und der Grundstückseigentümer Graf Leutrum sind. Träger ist die Gemeinde. Die Konzeption mit u.a. Aussagen zur verkehrsrechtlichen Situation und Parkflächen ist bis 10. Februar öffentlich ausgelegt.

Im Hinblick auf den vom Landratsamt Alb-Donau-Kreis geplanten Erlass einer Rechtsverordnung und die Neuabgrenzung des Wasserschutzgebiets „Allee“ der Gemeinde Oberdischingen zum Schutz der Grundwasserfassung hat der Gemeinderat keine Einwendungen erhoben. Insoweit wurden in der Sitzung vor fachtechnische Vorträge gehalten, u.a. ein geologischer Überblick. Gezeigt wurde auch, dass der Grundwasserbestand zu 70 Prozent alt ist, die Jungwasserkomponente beträgt 30 Prozent. Bürgermeister Friedrich Nägele fasste zusammen, „das Wasserschutzgebiet überlagert fast die ganze Gemarkung. Dadurch ist Wärmegeometrie nicht zulässig. Die Verordnung wird im Laufe des Jahres in Kraft treten“. Für Gebäude bestehe Bestandsschutz. Die Landwirtschaft sei teilweise eingeschränkt, zum Beispiel beim Ausbringen von Gülle. Klärschlamm darf im Wasserschutzgebiet nicht ausgebracht werden.

Das Gremium hat die Benutzungs- und Gebührenordnung für die kommunalen Kindertageseinrichtungen beschlossen. Am 1. März kann die Übergangsgruppe im Grundschulgebäude starten. Die Betriebserlaubnis liegt vor, das Personal ist eingestellt. Das Betreuungsentgelt beträgt ab 1. März in allen kommunalen Kindertageseinrichtungen in Oberdischingen 151 Euro für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind. Für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren beträgt es 117 Euro, für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren beträgt es 79 Euro, für ein Kind aus einer Familie mit vier oder mehr Kindern unter 18 Jahren beträgt es 26 Euro.