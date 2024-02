(kö)- Der Kampf um den Chefsessel im Rathaus von Oberdischingen bleibt spannend. Am Freitagabend haben sich die beiden Bewerber Steffen Gebauer und Wolfgang Schmauder offiziell vorgestellt. Groß war das Interesse, für 450 Personen war gestuhlt und noch viele weitere Sitzgelegenheiten mussten herangeschafft werden. Wolfgang Schmauder begrüßte jeden einzelnen Besucher, darunter auch Alt-Bürgermeister Benno Droste und Bürgermeister Oliver Klumpp aus dem benachbarten Griesingen, mit Handschlag. Das hätte Steffen Gebauer auch gerne getan, doch ein langer Stau auf der A8 verhinderte das. Das Reglement besagt 15 Minuten Redezeit für jeden Kandidaten, während der andere draußen warten muss.

Nägele moderiert

Der scheidende Bürgermeister Friedrich Nägele moderierte mit seinem Stellvertreter Werner Kreitmeier die Vorstellung. Steffen Gebauer, der als erster seine Bewerbung abgegeben hatte, begann. Das besondere an Oberdischingen sei das unerschütterliche Gemeinschaftsgefühl, dem er bei den Treffen in den Vereinen und auf der Straße begegnet sei. „Das ist die Ressource und Grundlage, auf der ich meine Visionen für Oberdischingen aufbauen möchte, ein Oberdischingen, in dem jeder unabhängig vom Alter stolz ist, Teil der Gemeinschaft zu sein,“ sagte er.

Zum neuen Kindergarten, der erhebliche Belastungen für die Gemeindekasse mit sich brächte, schlug Gebauer einen Bürgerentscheid vor. In einem neuen Baugebiet soll es einen Anteil für seniorengerechtes Wohnen geben, ist eine weitere Idee von Gebauer. Am kostenintensiven Lehrschwimmbecken will er auch benachbarte Gemeinden, deren Kinder hier schwimmen lernen, beteiligen. Regelmäßige Bürgerforen sollen den Oberdischingern eine Plattform bieten, ihre Wünsche zu äußern. Bislang gab es regelmäßig zu Beginn der Gemeinderatssitzungen eine Bürgerfragestunde. Energieeffizienz in öffentlichen Gebäuden, Hochwasser- und Starkregenschutz sind weitere Punkte auf der Agenda von Gebauer. Verbesserte Infrastruktur soll ein Anreiz für kleinere Unternehmen sein, sich in Oberdischingen anzusiedeln. Jugendliche sollen Räume bekommen, um ihre Kreativität zu entfalten. „Lassen sie uns für ein blühendes Oberdischingen arbeiten“, beendete Gebauer seine Rede.

Dank an die Helfer

Wolfgang Schmauder, rund 20 Jahre jünger als Gebauer, hatte keine lange Anfahrt, er wohnt in Eggingen, ging in Ulm zur Schule, hat nach dem Grundwehrdienst Politik- und Verwaltungswissenschaften studiert, arbeitet in der Verwaltung der Stadt Neu-Ulm, ist CDU-Stadtrat in Ulm. „Es ist toll, dass so viele gekommen sind, ich freue mich über jeden einzelnen“, sagte Schmauder und dankte den Helfern, die die Halle gerichtet hatten. Schmauder beschrieb ausführlich seine Verwaltungstätigkeiten und kaufmännischen Tätigkeiten, die seine Stellung mit sich bringt. Als Ulmer Stadtrat ist er im Aufsichtsrat des Ulmer Siedlungswerkes. „Daher habe ich ein fundiertes Wissen über alle Etappen des Bauens“, sagte Schmauder. Er ist auch Aufsichtsrat der Fernwärme Ulm und im Betriebsausschuss der Entsorgungsbetriebe Ulm. Als Ortschaftsrat von Eggingen kennt er die Themen kleinerer Gemeinden, kleiner als Oberdischingen.

Neubau des Kindergartens

Den Neubau des Kindergartens bezeichnete Schmauder als komplexes Thema, es gelte, alle möglichen Zuschüsse einzufordern und traut sich das nötige Fachwissen und Feingefühl zur Lösung kommunaler Probleme zu. Für die Kinderbetreuung müsse es ausreichend Plätze geben, mit weiteren Tagesmüttern will Schmauder eine schnelle Lösung finden. Für Grundschulkinder muss der Anspruch auf Ganztagesbetreuung realisiert werden, ist ein weiterer Punkt auf seinem Programm für Oberdischingen. „Eine Investition für Kinder ist eine Investition in die Zukunft der Gemeinde“, sagte Schmauder. Ansiedlung neuer Gewerbe, bezahlbarer Wohnraum für Jung und Alt, eine weitere innerörtliche Entwicklung sieht er als seine zukünftigen Aufgaben. „Oberdischinger müssen vor Ort bleiben können“, sagte er. Barrierefreie Seniorenwohnungen, ein neues gastronomisches Angebot sind seine Vorstellungen. Mehr Werbung nach außen, um Tagesbesucher anzulocken, neue Anstrengungen für eine Apotheke im Ort, Erhalt des Schwimmbeckens mit einem Förderverein und der Beteiligung benachbarter Gemeinden, die Sicherung der medizinischen Versorgung sind die Pläne des Wolfgang Schmauder. „Ich weiß, wie eine Kommune funktioniert, gehen sie zur Wahl und geben sie mir ihre Stimme“, sagte er.

Nach der Präsentation konnten die Oberdischinger ihre Fragen an die Kandidaten stellen. Manfred Locher hatte mehrere, „Wir haben rund 30 Neugeburten im Jahr, macht es Sinn, zwei Kindergärten zu haben“, fragte er. Schmauder antwortete ihm, die Entscheidung trifft der Bürgermeister nicht allein, man müsse mit der Kirchengemeinde Gespräche über Gruppengrößen führen, temporäre Betreuungsmöglichkeiten und Wirtschaftlichkeit nebeneinanderstellen. Gebauer sagte: „Kinderbetreuung können wir uns nicht wegdenken.“ Eine ältere Frau wünscht sich in der Allee wie in der Herrengasse Tempo 30.

Fragen aus der Bürgerschaft

Marius Hirsch fragte Gebauer nach seinen Plänen im Fall einer Wahl. Der sicherten ihm zu, nach Oberdischingen zu ziehen, zwei Amtszeiten zu absolvieren und dann auch hier bleiben zu wollen. Gerhard Hauff fragte nach der Ansiedlung von Gewerbe und der Bebauung des Ortskernes und vor allem hier nach nicht genutzten Hofstellen. Schmauder wusste, die Fläche ist begrenzt, man müsse mit Eigentümern Gespräche führen, wo Aussiedlung möglich ist. Für mehr Gewerbe müsse man auch Gespräche in Ehingen und Ulm führen. Bei der Bebauung vom Ortskern müsse man kreativ sein, Emissionsschutz und Belange der Landwirtschaft berücksichtigen. Gebauer will Gewerbe mit hoher Wertschöpfung und geringem Flächenverbrauch ansiedeln. Hans Benno Wichert fragte Schmauder, ob er bei seinen vielen Ämtern in Aufsichtsräten überhaupt Zeit habe für Oberdischingen, Diese Posten seien alle an den Sitz im Stadtrat gekoppelt und den würde er im Falle seiner Wahl aufgaben, so Schmauder.

Gebauer hat sich Oberdischingen erlaufen und die Bürger besucht, 28 Prozent fehlen ihm noch, doch die will er bis zu Wahl auch schaffen. Zur Residenzpflicht befragt, sagte Gebauer, er würde herziehen und Schmauder meinte in zehn bis 15 Minuten sei er von Eggingen vor Ort. Fred Mager fragte nach betreutem Wohnen im Ort, Pläne hätte es vor Corona gegeben, doch die sind nicht weiterverfolgt worden.

Gesellschaft wird Älter

Beide Kandidaten meinten „die Gesellschaft wird immer älter, das müssen wir im Auge behalten“. Marius Hirsch schnitt die Flüchtlingsproblematik an. Gebauer sagte, man müsse diesen Menschen eine Perspektive bieten, es sei unglücklich, dafür Gasthäuser umzubauen. „Es ist schön, wenn sie diese Menschen als zukünftige Nachbarn sehen. Schmauder forderte die Politik auf, ihre Hausaufgaben zu machen „die Kommunen können nicht mehr, die Zuwanderung muss begrenzt werden, damit die Betreuung gewährleistet ist“. Hans-Benno Wichert befragt, wie er die beiden Kandidaten sieht, „toll, dass wir zwei haben, jeder ist die Themen unterschiedlich angegangen“. Er weiß bereits, wen er wählen wird. Das weiß Roswitha Ahmann-Ramsperger auch, die Vorstellung der Kandidaten fand sie aber unausgegoren, „die Praxis sieht anders aus“, meinte sie.

Bürgermeister Oliver Klumpp erinnerte sich an seine eigene erste Kandidatenvorstellung mit einem Mitbewerber. „Es sind beides gute Kandidaten. Ich will sie als Kollegen kennenlernen, mit denen ich in der Verwaltungsgemeinschaft zusammenarbeiten muss.“