Wie eine Oberdischinger Firma Avocados länger haltbar macht

Bareiss Prüfgerätebau arbeitet gemeinsam mit Apeel Sciences, einem Unternehmen aus Kalifornien, daran, die Haltbarkeit von Avocados optimieren. Wie die Oberdischinger Firma mitteilt, sollen ihre Produkte dabei helfen, die Lebensmittelverschwendung zu verringern und bei der Entwicklung von Fleischersatzprodukten zu unterstützen.

Apeel Sciences hat laut der Mitteilung eine natürliche Schutzschicht entwickelt, die aus pflanzlichen lipophilen Molekülen besteht und auf die Oberfläche von Avocados aufgetragen wird. Diese Schicht bilde eine unsichtbare Barriere, die wiederum Feuchtigkeit und Sauerstoff reguliere, wodurch Avocados länger frisch bleiben und ihre Haltbarkeit erheblich verlängert werde. Dies ermögliche es, Avocados über längere Strecken zu transportieren und die Zeit, die sie in den Regalen der Geschäfte verbringen können, zu verlängern.

Während Früchte ohne Apeel–Beschichtung den perfekten essbaren Zeitraum in circa zwei Tagen durchlaufen, werde diese Zeit mit der einzigartigen Beschichtung mehr als verdoppelt. Auch in Deutschland seien Avocados mit dieser Schutzschicht bereits in den Regalen der Supermärkte zu finden.

Um die Qualität und Wirksamkeit dieser Schutzschicht zu gewährleisten, setze Apeel Prüfgeräte zur Messung der Fruchtfleischfestigkeit von Bareiss Prüfgerätebau aus Oberdischingen ein. Diese Prüfgeräte ermöglichten es, die Festigkeit des Fruchfleisches und die Elastizität der Avocadohaut zu messen und damit den Reifegrad der Frucht zu bestimmen. Im Gegenzug zu anderen Prüfgeräten für die Fruchtfleischfestigkeit prüfe das Gerät des Oberdischinger Familienunternehmens zerstörungsfrei und beuge damit der Lebensmittelverschwendung vor.

Neben der Kooperation mit Apeel Sciences hat Bareiss laut der Mitteilung ein Rheometer entwickelt, welches bei der Entwicklung von Fleischersatzprodukten unterstützt. Das sogenannte CCR ultra analysiere die Eigenschaften pflanzlicher Proteine von Soja und Erbsen, um die Textur und Qualität dieser Fleischersatzprodukte zu optimieren. Mit dem CCR ultra könnten Hersteller ganze Prozesse darstellen und einfacher, schneller und mit weniger Verschwendung ihre Rezepturen verbessern. Das ermögliche es ihnen, fleischlose Produkte zu entwickeln, die den Bedürfnissen der Verbraucher entsprechen.