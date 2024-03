Die Gemeinde Oberdischingen wählt am Sonntag, 3. März, einen neuen Bürgermeister. Das sind die wichtigsten Zahlen und Informationen zum Ablauf.

Zwei Kandidaten bewerben sich um die Nachfolge von Friedrich Nägele, der im November vergangenen Jahres überraschend seinen vorzeitigen Rücktritt zum 31. Mai 2024 erklärt hatte. Steffen Gebauer und Wolfgang Schmauder wollen ihn nun beerben. Der 52-jährige Gebauer kommt aus Ludwigsburg, er ist parteilos und arbeitet als Betriebswirt für den Automobilzulieferer Bosch. Schmauder ist 35 Jahre alt, stellvertretender CDU-Kreisvorsitzender und Stadtrat in Ulm. Er wohnt in Ulm-Eggingen und arbeitet bei der Stadt Neu-Ulm als Justitiar.

Nur wenige Briefwähler haben bisher abgestimmt

1790 Wahlberechtigte sind aufgerufen, am Sonntag zwischen 8 und 18 Uhr ihre Stimme im einzigen Wahllokal - dem Kultur- und Sitzungssaal des Oberdischinger Rathauses - abzugeben. Oder aber per Brief zu wählen. Bis 29. Februar seien hierzu 226 Anträge gestellt worden, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Die Zahl der Stimmabgaben per Brief sei bis Donnerstag noch sehr gering gewesen. „Wir hoffen, dass sich dies noch bis Sonntag ändert“, schreibt die Gemeindeverwaltung und weist darauf hin, dass die Briefwahlstimmen bis spätestens Sonntag, 3. März, 18 Uhr, im Briefkasten des Rathauses sein müssen. Was später eingehe, könne nicht mehr berücksichtigt werden.

Ausgezählt werden die Briefwahlstimmen im Haus der Vereine, die übrigen Stimmzettel direkt im Wahllokal im Rathaus. Mit einem Ergebnis wird gegen 18.45 Uhr gerechnet. Dieses wird im Rathaus verkündet und zusätzlich auf der Homepage der Gemeinde Oberdischingen über einen eigenen Link unter „Aktuelles“ bekanntgegeben.

Um den neuen Bürgermeister gebührend zu feiern, werden der Musikverein sowie der Liederkranz Oberdischingen jeweils ein Ständchen bringen. Von Seiten der Gemeinde werden Getränke bereitgestellt.