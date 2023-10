Oberdischingen

Verbindung zwischen Oberdischingen und Ersingen

Oberdischingen / Lesedauer: 2 min

In Oberdischingen und Ersingen ging jetzt das Projekt Mitfahrbänkle offiziell an den Start. Oberdischingens Bürgermeister Friedrich Nägele, Erbachs Bürgermeister Achim Gaus und Ersingens Ortsvorsteherin Irene Paal kamen hierzu mit dem Gemeinde- und Ortschaftsrat an den beiden „Haltestellen“ zusammen.

Veröffentlicht: 13.10.2023, 15:44 Von: sz