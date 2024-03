Über Weg und Ziel des Pilgerns

Der Prälat Rudolf Hagmann hat am Mittwoch, 6. März, einen Vortrag über den Weg und das Ziel des Pilgerns im Cursillo-Haus St. Jakobus in Oberdischingen gehalten. Laut Mitteilung legte er dabei persönliche und geistliche Dimension des Pilgerns dar.

„Pilgern entscheidet sich nicht im Fortbewegungsmittel, sondern in der inneren Haltung, in der inneren Bewegung. Pilgern ist Wandern-Plus: Pilgern heißt unterwegs sein, einen Weg der Sehnsucht gehen und dieser Sehnsucht Raum geben. Der Sehnsucht nach mehr, nach meinem eigentlichen Ziel, meiner bleibenden Heimat. Pilgern heißt in die Fremde gehen. Ich stelle mich den Überraschungen, nehme die Impulse am Weg auf und lasse mich unterbrechen“, wird er zitiert.

Hagmann hatte zwei Symbole fürs Pilgern mitgebracht: Das Labyrinth als Bild für die Lebenspilgerreise, die nicht abgekürzt werden kann. Das Labyrinth in der Kathedrale von Chartre sind laut Mitteilung Menschen in früheren Zeiten auf den Knien gegangen, bis sie sich in der Mitte aufgerichtet, Würde und Aufrichtigkeit erfahren haben und so zu einer neuen Sicht, einem Weitblick kommen konnten.

Das zweite Symbol ist die Jakobsmuschel, die laut Mitteilung in den Jakobus-Legenden zum Zeichen der Rettung, des neuen Lebens, der Heilung und der Orientierung wird. Wenn das Fleisch der Muschel durch ein Sandkorn verletzt wird, schütze sich die Muschel durch langsame Verkapselung dieser Wunde und bilde eine Perle. Etwas Neues und Kostbares werde aus der früheren Wunde. Diese Entwicklung könne auf das Pilgern übertragen werden.