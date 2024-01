Über die Motorhaube geflogen

In Oberdischingen ist ein Autofahrer am Mittwoch abgebogen und mit einem entgegen kommenden Radler zusammengestoßen. Gegen 6.45 Uhr war ein 43-Jähriger mit seinem Fahrrad in der Straße Unter der Halde unterwegs. Auf Höhe eines Firmengelände kam dem Radler ein Auto entgegen.

Das bog nach links in das Grundstück ab. Der 54-Jährige achtete wohl nicht auf den entgegen kommenden Radfahrer, obwohl dieser das Licht eingeschaltet hatte und reflektierende Bekleidung trug. Der 43-Jährige stieß mit seinem Rad gegen der rechten vorderen Kotflügel des Autos. Er überschlug sich, fiel auf die Motorhaube des Nissan und kam anschließend vor dem Fahrzeug auf der Fahrbahn zum Liegen. Ersten Erkenntnissen zufolge verletzte sich der helmtragende Radfahrer dabei und kam in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei Ehingen ermittelt nun den Unfallhergang. Denn der wurde nachträglich bei der Polizei angezeigt. Den Sachschaden an dem fahrbereiten Nissan schätzt die Polizei auf rund 1.000 Euro, den am beschädigten Trekkingrad auf rund 400 Euro. Der Autofahrer muss nun mit einer Anzeige rechnen.