SV Oberdischingen lädt zur Dorfhockete

Der SV Oberdischingen veranstaltet am Wochenende vom 5. bis 6. August die jährliche Dorfhockete. Am Samstag ab 17 Uhr beginnt sie mit dem Abendflohmarkt in der historischen Herrengasse wo auch eine Tombola stattfinden wird, wie der SVO mitteilt. Ab 20 Uhr rockt die Live Band „Cops Unlimited“ bis 23 Uhr den Kanzleihof. Dann spielt von DJ Benson auf.

Am Sonntag um 10.30 Uhr beginnt im Kanzleihof ein Gottesdienst. Anschließend wird ein Mittagessen angeboten, das vom Musikverein Oberdischingen musikalisch begleitet wird. Bei Kaffee und Kuchen können Besucher den Showtänzen im Kanzleihof zuschauen und den Nachmittag gemütlich verbringen.

Als kleine Attraktion, können sich die kleineren Besucher im Ponyreiten versuchen, das an beiden Tagen im Park angeboten wird. Am Abend um 18 Uhr spielen die Albdorf Musikanten aus Pfronstetten und lassen das Wochenende ausklingen.

An beiden Tagen erwartet die Kinder ein kurzweiliges Programm mit Hüpfburg, Tombola, Spielmobil, Torwandschießen und mehr. Am Samstag um 17 Uhr und am Sonntag zur selben Zeit kommt auch das Kasperle zu Besuch.