Seit Sonntagabend ist Wolfgang Schmauder neu gewählter Bürgermeister von Oberdischingen. Zu einhundert Prozent realisiert hat er das wenige Tage nach der Wahl noch nicht. „Ich bin noch immer überwältigt von dem großen Zuspruch“, sagt Schmauder, der bei der Wahl 84,1 Prozent der Stimmen auf sich vereinen konnte.

Dass so viele Leute ihr Kreuz hinter seinem Namen gesetzt haben, wurde natürlich auch gefeiert. Im Musikerheim habe am Sonntagabend eine kleine Feier stattgefunden, sagt der zukünftige Rathauschef - gekommen seien Oberdischinger Bürgerinnen und Bürgern, Weggefährten, Freunden und Familie. „Das war ein schöner Abend“, rekapituliert er.

Amtsübergabe ist am 1. Juni

Jetzt wird der Blick nach vorne gerichtet. Auch wenn bis zur Amtsübernahme am 1. Juni noch ein paar Monate Zeit sind - die offizielle Amtseinsetzung erfolgt voraussichtlich am 18. Juni. „Ich werde mich jetzt schon in ein paar Themen einlesen“, sagt der neue Chef der Verwaltung.

Ich werde mich von der Liste für das Stadtratsmandat runternehmen lassen. Wolfgang Schmauder

Vorerst sei nicht geplant, nach Oberdischingen zu ziehen. In seinem Wahlkampf hatte er das offen so kommuniziert. Schließlich sei er von seinem Wohnort in Ulm-Eggingen in 15 Minuten mit dem Auto in Oberdischingen.

Schmauder tritt nicht mehr als Stadtrat an

Bis Ende Mai wird Schmauder jetzt noch bei der Stadt Neu-Ulm angestellt sein. Dort ist der Politik- und Rechtswissenschaftler als Justiziar tätig. Ein weiteres Amt, das er aufgeben wird, ist das des Stadtrats in Ulm. Da trifft es sich gut, dass am 9. Juni Kommunalwahlen sind. Somit könne diese Aufgabe auslaufen, auch wenn er dann noch einige Wochen Bürgermeister und Stadtrat zugleich ist.

„Ich werde mich von der Liste für das Stadtratsmandat runternehmen lassen“, sagt Schmauder dazu. Dann wird das einfach auslaufen und jemand anders den Platz auf der Liste einnehmen. Wie es mit seiner Position als Vorsitzender der CDU Ulm und als stellvertretender Kreisvorsitzender der CDU Alb-Donau/Ulm weitergehen wird, kann er jetzt noch nicht sagen.

Neuer Gemeinderat kurz nach seinem Amtsantritt

Die Kommunalwahlen am 9. Juni: Das heißt für Schmauder auch, dass kurz nach seinem Amtsantritt auch ein neuer Gemeinderat in Oberdischingen seine Arbeit aufnehmen wird. „Wir werden in der Zusammenarbeit gemeinsam Prioritäten festlegen“, blickt der neue Bürgermeister schon einmal voraus.

Er wolle sich deshalb mit den Mitgliedern zusammensetzen. Dass es dabei aber bestimmt auch um das Problem der Kinderbetreuung sowie den Gemeindehaushalt gehen solle, das hätten die Oberdischingerinnen und Oberdischinger ihm in zahlreichen Gesprächen immer wieder gesagt.

Finanzen der Gemeinde stehen im Mittelpunkt

Schon in seinem Wahlkampf hatte Schmauder den Neubau des Kindergartens, eine schuldenfreie Gemeinde aber auch barrierefreies Wohnen in den Mittelpunkt gestellt. Das werde auch während seiner Zeit als Bürgermeister eine Rolle spielen, sagt Wolfgang Schmauder vor allem mit Blick auf den Haushalt und die Verschuldung Oberdischingens: „Dass man mehr auf die Finanzen schaut. Wo kann man Ausgaben hinterfragen und vielleicht auch Spielräume schaffen.“