Schnell und effizient in realitätsnahen Szenarien

In einer öffentlichen Hauptübung präsentierte sich die Freiwillige Feuerwehr Oberdischingen an der Josef-Karlmann-Brechenmacher-Schule am vergangenen Samstag. Als um 15.15 Uhr der Alarm in der Leitstelle einging, dauerte es lediglich 8 Minuten, bis drei Einsatzwagen der Feuerwehr vor Ort waren. Die Simulation stellte die Einsatzkräfte laut Pressemeldung der Schulleitung vor folgende Aufgabe: Ein verrauchter Flur der Grundschule beherbergte eine vermisste Person, während sich Kinder in den Klassenzimmern im 1. und 2. Stock befanden und über gesicherte Steckleitern durch die Fenster gerettet werden mussten.

Unter den Blicken von Rektorin Andrea Rongitsch und Bürgermeister Friedrich Nägele verlief die Übung äußerst professionell. Kommandant Christoph Schenk kommentierte das Geschehen für die Besucher über das Mikrofon, betonte die Effektivität und das koordinierte Vorgehen der Einsatzkräfte.

Zwei „verletzte“ Kindern wurde im Einsatzfahrzeug durch Sanitäter versorgt. Die Kinder zeigten viel Mut, als sie gesichert aus den Fenstern stiegen und im Gleichmarsch mit den Feuerwehrleuten die Leiter hinabstiegen. Dieses Zusammenspiel zwischen Rettungskräften und Kindern unterstreicht die Effizienz und Sicherheit der durchgeführten Übung, heißt es in der Mitteilung.

Die betreuenden Lehrer bewahrten in dieser aufregenden Situation die Ruhe und sprachen den Kindern Mut zusprachen. Ihr besonnenes Handeln trug maßgeblich dazu bei, dass die Evakuierung reibungslos verlief und verdeutlichte die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Rettungsdiensten in solchen Szenarien.

Die Altersabteilung der Freiwilligen Feuerwehr versorgte die 150 Zuschauer mit Punsch und Glühwein und schuf somit bei winterlichen Temperaturen eine angenehme Atmosphäre.

Bürgermeister Nägele betonte abschließend die Wichtigkeit solcher Übungen für die Sicherheit der Gemeinde und dankte allen Einsatzkräften für ihren engagierten Dienst. Die gelungene Übung zeigte die Fähigkeit der Feuerwehr Oberdischingen, in realitätsnahen Szenarien schnell und effizient zu handeln.