Schauspiel zum Start ins Fasnetswochenende

Mit der „Hinrichtungsszene“, dem Schauspiel um die Hinrichtung der „schönen Viktor“, ist die Oberdischinger Narrengesellschaft am frühen Samstagabend in ihr Fasnetswochenende gestartet. Im Roman „Der Malefizschenk und die schöne Viktor“ von Franz Schrode wird die Gaunerin wegen ihres „schauderhaften Lebenswandels“ zum Tod verurteilt.

Zu jener Zeit, als der Malefizschenk, also Franz Ludwig Schenk von Castell, in Oberdischingen residierte, sei die Dorfbevölkerung derart geknechtet worden, dass oft nur der Ausweg kleiner Gaunereien geblieben sei, erfuhren die Zuschauer am Samstag. „Und schnell wurde dann die Todesstrafe verhängt“.

Der „Beutelschneiderei“ war die schöne Viktor angeklagt, aber obwohl Frauen „durch das Schwert gerichtet“ wurden, sollte sie durch „den Strick zu Tode kommen“. Die Oberdischinger Gauner lagerten am Lagerfeuer, als die Viktor am Samstag von Soldaten des Malefizschenken verhaftet und von den Henkertrommlern zum Galgen gebracht wurde. Ob der Strick vom Malefizschenk selbst manipuliert wurde, weil die schöne Viktor seine Geliebte war, blieb zwar offen, gezeigt wurde von den Narren aber, dass der Strick riss, die Viktor begnadigt wurde und in den Kreis der Oberdischinger Gauner zurückkehren konnte.

Dann verkündete der närrische Malefizschenk, dass er den Narren, also allen Gaunern, Henkertrommlern, Schlossgeistern und Malefiz-Weibern „Pardon bis Aschermittwoch“ gewähre und freute sich, dass in „Klein-Paris“ zu seinen Ehren eigens ein Museum eröffnet worden ist. Der Breitbandausbau und die moderne Homepage der Gemeinde waren genauso Ziele seines närrischen Spotts wie der Raum der Stille an der Grundschule oder das Mitfahrbänkle, das fasnächtlichen Spätheimkehrern sicher eine willkommene Mitfahrgelegenheit biete.

Mit drei kräftigen Male-Fiz wurde „dr Nägele Fritz“ auf die Bühne gerufen. Bevor der Nochschultes seinen Schlüssel an die Narren übergab, machte er sich Gedanken über Gendern in Oberdischingen, begrüßte „Gauner*innen, Henkertrommler*innen, Schlossgeister*innen“ und betonte, dass die „Malefizweiber und -männer“ wohl in „diverse Hexen“ umbenannt werden müssen. Nägele prophezeite, dass künftig Kindergartenplätze lange vor der Geburt des Kindes bestellt werden müssen oder dass sich Aktivisten auf dem Kirchplatz festkleben und betonte: „Den Nahverkehr, den wollen alle - aber er ist eine Klimafalle.“

„Mit „Tschau und drei Male-Fiz“ verabschiedeten sich die Narren vom noch amtierenden Bürgermeister und zogen zum Brauchtumsabend ins Festzelt neben dem Rathaus.