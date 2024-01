Planung für kommunale Kindertageseinrichtung genehmigt

Für die kommunale Kindertageseinrichtung kann nach einstimmigem Beschluss des Gemeinderats vom Dienstag die Genehmigungsplanung beauftragt werden. Beschlossen wurden auch der Haushaltsplan und die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung.

Nachdem die Haushaltsvorberatung in der Gemeinderatssitzung im Dezember keine Änderungen verursacht hat, war die Beschlussfassung für Haushaltssatzung, Haushaltsplan und Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe in der jüngsten Sitzung reine Formsache. Gemeindekämmerin Verena Amann machte deutlich, dass im Ergebnishaushalt ein Minus von 239.800 Euro zu erwarten ist: „damit können die gesetzlichen Anforderungen an den Haushaltsausgleich zunächst nicht erfüllt werden“.

Als Hauptgrund nannte sie die Personalaufwendungen im Zusammenhang mit dem Aufbau einer Kinderbetreuungseinrichtung in kommunaler Trägerschaft. Die Erfüllung gesetzlicher Vorgaben hinsichtlich des Rechtsanspruchs im Kindergartenbereich lasse keinen Entscheidungsspielraum. Auch das Lehrschwimmbecken könne mit einem jährlichen Abmangel von 70.000 bis 80.000 Euro nicht kostendeckend betrieben werden. Mit rund 2,7 Millionen Euro stellen Steuern und Abgaben die größte Einnahmequelle der Gemeinde dar, Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen bringen gut zwei Millionen Euro in die Gemeindekasse.

Wichtige Investitionen sind die Neugestaltung des Schulhofs und die Einrichtung einer Übergangsgruppe im kommunalen Kindergarten im Schulgebäude. Für 2024 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 4,9 Millionen Euro vorgesehen. Sollte dieser Betrag aufgenommen werden, läge der Schuldenstand zum Jahresende bei 5.567.450 Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2427 Euro entspräche. Die hohe Kreditermächtigung berücksichtigt allerdings bereits den mit rund 5,6 Millionen Euro berechneten Neubau einer kommunalen Kindertageseinrichtung. Diese wird jedoch frühestens im Herbst 2026 fertiggestellt.

Architekt Matthias Ott aus Laichingen sowie einige der beteiligten Fachplaner haben die Entwurfsplanung für die kommunale Kindertageseinrichtung mit zwei Kleinkind- und zwei Kindergartengruppen vorgestellt. Mit der Leistungsphase drei war sein Büro im April 2023 beauftragt worden. Gegenüber der Vorplanung wies die Entwurfsplanung kaum Änderungen auf. Im Erdgeschoss, in dem die Kinder ab drei Jahren untergebracht sind, gibt es einen großen Bereich zum Bringen und Abholen. Zwei Schlafräume bieten Platz für die Hälfte der Kinder. Der Sanitätsraum weist auch einen Wickelbereich auf. Im Raumkonzept finden sich ein Mehrzweckraum und ein Essraum, die miteinander verbunden werden können. Eine Catering-Küche ist angeschlossen. Von der nahegelegenen Schule kann Fernwärme bezogen werden, wobei im gesamten Gebäude eine Fußbodenheizung vorgesehen ist. Das Obergeschoss für die kleineren Kinder ist per Aufzug und über eine Treppe erreichbar. Für einen möglichen zweiten Bauabschnitt für eine Kitagruppe für über Dreijährige sind Übergänge oder Anschlussstellen vorgesehen. Personalräume und Besprechungszimmer sind, neben den Gruppen- und Schlafräumen, ebenfalls im Obergeschoss untergebracht. Personal-WCs finden sich in beiden Etagen. Zusätzlich zur bereits geplanten Fluchttreppe wurde auf Wunsch des Landratsamts eine Rettungsrutsche eingeplant. Das Dach erhält eine Photovoltaikanlage, im Übrigen ist es als begrüntes Flachdach geplant.

Die Kostenberechnung einschließlich der Ausstattung, Außenanlagen, Planungskosten und Gebühren lautet auf 5,64 Millionen Euro brutto. Vor zwei Jahren wies die Kostenschätzung 5,58 Millionen aus.

Ott sprach von einer belastbaren Kostenaussage und empfahl eine rasche Erarbeitung der Genehmigungsplanung, da die Entwurfsplanung mit der Genehmigungsbehörde abgestimmt sei. Eine erteilte Baugenehmigung habe drei Jahre Bestand und könne gegebenenfalls verlängert werden. Das Gremium hat die Entwurfsplanung einstimmig gebilligt und beschlossen, das Büro Ott mit der Genehmigungsplanung zu beauftragen. Im dritten Quartal kann somit die Ausführungsplanung erfolgen, im Herbst wäre der definitive Baubeschluss möglich, dem die Ausschreibungen folgen würden. Bezugsfertigkeit wäre nach achtzehnmonatiger Bauzeit im Herbst 2026 gegeben. Beim Ausgleichsstock soll eine Förderung beantragt werden.