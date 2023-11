Deutliche Veränderungen sieht Christian Meiborg, Direktor des Pflegeheims St. Hildegard in Oberdischingen. Immer häufiger ziehen die Menschen bereits schwer krank ins Pflegeheim ein. „Die Zeit, die die Menschen in unserem Haus verbringen, wird immer kürzer“, sagt Meiborg.

Umso wichtiger wird die palliative Versorgung, die sich zum Ziel gesetzt hat, den schwerkranken Menschen die letzten Tage und Wochen so angenehm und schmerzfrei wie möglich zu gestalten. Im kommenden Januar möchte sich das Pflegeheim St. Hildegard nach den Kriterien des Pall-Excellence ‐ dem Leitfaden für Hospiz-Kultur und Palliativ-Kompetenz ‐ zertifizieren lassen.

Verweildauer wird immer kürzer

Der Deutsche Orden, Träger des Pflegeheims in Oberdischingen, lässt bereits seit längerem Pflegeeinrichtungen zertifizieren, um eine gute palliative Versorgung zu gewährleisten. Im kommenden Januar ist das Pflegeheim St. Hildegard in Oberdischingen an der Reihe ‐ die Vorbereitungen wie Fortbildungen für das Personal in diesem Bereich sind bereits abgeschlossen. Christian Meiborg freut sich auf die Zertifizierung, in deren Rahmen externe Dienstleister die Einrichtung in Oberdischingen besuchen werden.

Mit Schulungen im Bereich der palliativen Versorgung sieht Meiborg seine Einrichtung am Puls der Zeit. Bereits seit mehr als zehn Jahren sei der Trend zu erkennen, dass die Menschen erst schwer krank ins Pflegeheim kommen und folglich nur über einen kurzen Zeitraum dort verweilen würden, schildert der Direktor. Von November des Vorjahrs bis zum 31. Oktober 2023 habe man einen „traurigen Rekord“ erreicht, sagt Meiborg ‐ die durchschnittliche Verweildauer ist unter ein Jahr gesunken.

Lebensqualität steht über allem

„Die Menschen möchten so spät wie möglich hier einziehen“, sagt Meiborg. „Niemand will von zuhause weg, das ist ganz klar.“ Zusätzlich würden auch die Kosten immer höher, wodurch sich viele Menschen ein Leben im Pflegeheim schlichtweg nicht mehr leisten könnten. Als weiteren Trend macht Meiborg aus, dass kaum noch Menschen einziehen würden, die nicht bereits eine Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht unterzeichnet hätten.

Bereits seit längerem fokussiert sich das Pflegeheim Oberdischingen folglich auf die palliative Versorgung. Immer wieder würden Angehörige den Wunsch äußern, schwerkranke Menschen noch zu operieren oder eine Maximalversorgung durchzuführen, berichtet Meiborg. Die Aufgabe der behandelnden Ärzte, aber auch der Pflegerinnen und Pfleger sei es dann, zu erklären, wie stark sich manche medizinische Behandlungen negativ auf die Lebensqualität auswirken können.

Palliativ-Weiterbildungen für die Führungsebene

Im Sinne des Palliative Care achte man stattdessen auf eine „symptomfreie Zeit“ im Pflegeheim und versuche die Lebensqualität so hoch wie möglich zu halten. „Wir versuchen dann, alle Wünsche zu erfüllen“, sagt Meiborg. Dies wirke sich auf viele Bereiche aus ‐ beispielsweise auch auf die Küche, sollte ein sterbenskranker Patient etwas essen wollen, was zu diesem Zeitpunkt nicht auf dem Speiseplan steht. „Das machen wir dann möglich“, erklärt Meiborg.

Auch für den Fall, dass die Zertifizierung im Januar erfolgreich verläuft, ist der Entwicklungsprozess für das Pflegeheim St. Hildegard keinesfalls abgeschlossen. Alle zwei Jahre müsse die Auszeichnung bestätigt werden, erklärt Meiborg und nennt als weiteren Schritt Palliativ-Weiterbildungen, beispielsweise für die Pflegedienstleitung. „Ich halte das für wichtig, dass das auch von der Führungsebene gelebt wird“, sagt der Direktor. Vor zehn Jahren habe er selbst eine Weiterbildung in „Palliative Care“ erhalten ‐ und wolle die Erfahrungen um keinen Preis missen.

Neuer Wohnraum für Auszubildende aus dem Ausland

Und nicht nur bei der Pflege, sondern auch bei der eigenen Personalgewinnung möchte und muss das Pflegeheim künftig neue Wege gehen. Wenn im kommenden Jahr die Steyler Missionsschwestern nach Laupheim umziehen, würden diese zwar eine große Lücke im Pflegeheim hinterlassen, aber auch Möglichkeiten bieten, den Wohnraum anderweitig zu verwenden, erklärt Meiborg.

Hiermit, so der Direktor des Pflegeheims, wolle man Auszubildenden aus dem Ausland, die auf dem Wohnungsmarkt in Deutschland keine Chance hätten, eine Bleibe bieten und diese in der Pflege ausbilden. „Ohne diese Möglichkeit würden wir sicherlich nicht genug Pflegekräfte finden“, erklärt Meiborg.