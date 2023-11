Die reguläre Amtszeit von Bürgermeister Friedrich Nägele wäre noch bis Ende 2029 gegangen. Doch jetzt hat er die Reißleine gezogen. Am Ende der jüngsten Gemeinderatssitzung verkündete Nägele völlig überraschend sein vorzeitiges Ausscheiden aus dem Amt zum 31. Mai 2024.

Als Gründe nannte er deutlich schwieriger gewordene Aufgaben, die den Gemeinden gestellt werden, deren Gründe nachzuvollziehen ihm immer schwerer falle. „Von dem Bürokratieabbau, von dem die Politik redet, kann keine Rede sein, es wird täglich mehr, die finanzielle Unterstützung ständig weniger“, sagte Nägele.

Der Umgangston ist rauer geworden

Persönlich enttäuscht ist er von seinen Wahlergebnissen. Bei der Bürgermeisterwahl erhielt er, obwohl es keinen Gegenkandidaten gab, nur 80,5 Prozent aller abgegebenen Stimmen. Bei der Kreistagswahl waren es 20 Prozent weniger als bei der Vorwahl. Seinen Sitz erhielt er nur, weil ein anderer Kandidat sein Mandat nicht annahm.

Des Weiteren hat Nägele festgestellt, dass sich nach der Corona-Pandemie der Ton deutlich verschärft habe, rauer und aggressiver geworden sei und die, die sich für eine Gemeinschaft einbringen, nur noch belächelt würden.

Ein Nachfolger oder Nachfolgerin bringt sicher neue Impulse und neue Ideen mit. Friedrich Nägele

Ein Bürger, so wurde Nägele zugetragen, habe einen richtigen Hass auf ihn, weil er die alte Bräuhaus-Schenke für Flüchtlinge gekauft hat. Auch das Thema der unzureichenden Kinderbetreuung wurde auf den Bürgermeister fokussiert, die Enttäuschungen der Eltern ihm angelastet. Aus den Vereinen hat Nägele Ablehnung seiner Person erfahren, sagte er.

Nägele beklagt Vertrauensverlust

„Auch im Gemeinderat habe ich in Teilen einen zunehmenden Vertrauensverlust bemerkt. So wurden in Sitzungen wiederholt Anträge zur Geschäftsordnung gestellt, die der Bürgermeister und die Verwaltung aufgestellt haben. Hier ist es besser einem Neuanfang nicht mehr im Weg zu stehen. Ein Nachfolger oder Nachfolgerin bringt sicher neue Impulse und neue Ideen mit“, sagte Nägele. Auch familiäre und gesundheitliche Aspekte haben zu seiner Entscheidung geführt.

Nach langen Gesprächen mit Familie, Freunden und Weggefährten hat sich nun Nägele entschlossen, seine Amtszeit vorzeitig zu beenden. Den Zeitpunkt hat er so gewählt, dass ein neuer Amtsinhaber noch vor der Gemeinderatswahl im Juni gewählt wird, und der neue Gemeinderat weiß, mit wem er es zu tun hat.

Persönlich sieht Nägele keine Alternative zum Kindergartenneubau. „Es kann nicht sein, dass fehlende finanzielle Unterstützung zu Lasten der Familien geht. Die Gemeinde muss aber auch sehr wohl die gesamte finanzielle Situation im Blick haben“ sagte Nägele. Zum Schluss dankte er allen Mitarbeitern der Gemeinde für die geleistete Unterstützung, seine Entscheidung habe nichts mit ihnen zu tun, betonte Nägele und bat, sie zu respektieren und von Rückfragen abzusehen.