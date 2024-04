Mini-Band- und Big-Band-Gefühle

Gegen Spende konnte diesmal in Oberdischingen das Osterkonzert des heimischen Musikvereins besucht werden. Die Mehrzweckhalle zeigte sich sehr gut besucht, wobei Bürgermeistervize Werner Kreitmeier offiziell als Vertreter der Gemeinde teilnahm. Es gab diesmal drei Kapellen im Programm, nachdem 2023 keine „Mini-Band“ aufgeboten werden konnte, bildeten heuer sechs Jungmusiker diese Einsteigerformation, die von Jugendleiter und Zugposaunist Toni Lindinger unterstützt und von Claudia Romer dirigiert wurde.

Kinderorchester haben den Effekt, die Spanne zwischen Anfängern und Könnern ins Gedächtnis zu rufen und die Zuhörer mit dem Gedanken zu erfreuen, dass Kinder und Jugendliche vorhanden und bereit sind, diesen nicht gerade kurzen Weg zu gehen und darin von ihren Eltern bestärkt werden, die das Proben ermöglichen, teils sicherlich auch erdulden und vielleicht sogar erbitten müssen. Die Jüngsten spielten das Stück „Festliche Fanfare“ von Alan Fernie zum Einstand. Zwei Trompeten, zwei Querflöten, ein Saxophon und ein Schlagzeug standen dafür zur Verfügung. Mehr Harmonie erreichten sie bereits beim folgenden Stück „First Concerto - Five Note Rock“ von Peter Kleine Schaars. Eine saubere Leistung legten die Neulinge bei ihrer Zugabe „Blues in B“ ab und präsentierten somit die Stufen des Könnens, die schon nach kurzer Probenzeit erreichbar sind.

Wie man einen Drachen trainiert („How to train your Dragon“), nach einem Stück von John Powell, das zeigte die Gemeinschaftsjugendkapelle Oberdischingen/Öpfingen. Aus den mehr als 30 Instrumentalistinnen und Instrumentalisten taten sich Akteure durch Querflöten- und Triangel-Solo hervor. Als Ansagerinnen fungierten Natascha Platz und Eva Schwetlik, die dann mit „Schmelzende Riesen“ des österreichischen Komponisten Armin Kofler ein Konzertwerk ansagten, das sich im Laufe von mehr als zehnjähriger Existenz eine Wiedererkennung erarbeitet hat. Es wird der Klimawandel mit dem Schwinden von Gletschern behandelt. Zunächst geht es um die majestätischen Berge bis hin zu einem Klagelied, das aber in eine Hoffnung auf Besserung mündet. Unter ihrem Dirigenten Lukas Andelfinger gab es die Zugabe von ABBA „The winner takes it all“, wobei zum genauen Spiel das punktgenaue Aufstehen und Hinsetzen verschiedener Instrumentengruppen nacheinander gehörte.

Hauptkapellendirigent Andreas Glöckler hatte mit seinen rund 50 Musikern und Musikerinnen seit der Weihnachtszeit sechs Stücke für das Hauptprogramm und zudem Zugaben vorbereitet. Die bekanntesten zwei Stücke waren dabei einmal Filmmusik aus König der Löwen mit weltbekannten Beiträgen von Elton John und andererseits das Medley „Coldplay in Symphony“ vom belgischen Arrangeur Bert Appermont, der Titel der bekannten Rock-und-Pop-Band kompositorisch unter Hinzufügung seiner ganz eigenen Handschrift genial verbindet.

Dem Metaphysischen widmete sich die Hauptkapelle mit den Stücken „Beyond the horizon“ (Hinter dem Horizont) von Rossano Galante und „Oracles of the Sirocco“ (Orakel des Scirocco-Winds). Als Ansagerin wirkte Carolina Volz. Zum Abschluss ließ Dirigent Glöckler mit seiner Kapelle beim Publikum Big-Band-Erinnerungen aufkommen, die das Oberdischinger Publikum an die großen Zeiten des gebürtigen Bremers James Last (1929-2015) erinnern mochten, an die der 1967 in der Schweiz geborene Komponist Christoph Walter mit dem Stück mit dem lustigen Titel „Es isch de Gärtner gsi...“ anknüpft. Als Zugaben hatte die Hauptkapelle einen Marsch und eine Polka vorbereitet. Von Ernst und seinem Junior Stephan Hutter konnten die Oberdischinger den Marsch „Blas Musik in die Welt“ präsentieren. Die Polka lieferte dem Titel entsprechend „Heimatgefühle“.

Zu ehren gab es im Osterkonzert zehn Aktive. Dafür fand sich vom Blasmusikkreisverband Ulm/Alb-Donau Wolfgang Seiz als Bezirksvertreter West ein. Seit 50 Jahren ist Andreas Stetter aktiv. Vor 40 Jahren stieg Sylvia Schneider als Instrumentalistin aktiv ein. Auf 20 Jahre bringen es Alexander Gapp, Simon Weishaupt und Jochen Werner. Seit zehn Jahren halten Lisa Breitenmoser, Elisabeth Denkinger, Hanna Egger, Alex Gäntgen und Anna Weishaupt dem Musikverein die Treue.