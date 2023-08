Malefiz–Museum eröffnet am 9. September

Oberdischingen bekommt ein Heimatmuseum mit Seltenheitswert und Gruselfaktor. Es geht um die Räuberbanden Oberschwabens rund um die Schwelle zum 19. Jahrhundert und um den Räuberjäger und Ankläger Graf Franz Ludwig Schenk von Castell, der im Schloss residierte und Malefizschenk genannt wird. Dieser Beiname beschert dem Museum seinen Namen, nämlich Malefiz–Museum, das am zweiten Septemberwochenende eröffnet wird. Für 40 Hinrichtungen zeichnet der Malefizschenk verantwortlich. Von dieser Zeit zeugen die Straßenbezeichnung Galgenberg und die Narrengesellschaft mit dem Schauspiel über die Hinrichtung der „Schwarzen Lies“.

Eine Galgenleiter, ein Richtschwert und die alte Turmuhr, die den Missetätern das letzte Stündlein schlug, gehören zu den Ausstellungsstücken. Uhr und Schwert sind Leihgaben. Gewartet wird auf das Eintreffen einer Jurisdiktionskarte aus dem Landesarchiv von 1797 mit abgebildetem Galgen. Auf mehrfachen schweren Raub stand damals die Todesstrafe, erinnert der Museumsvereinsvorsitzende Werner Kreitmeier. Er ist seit Jahrzehnten die Triebfeder im Bewahren der Heimatgeschichte, im Sammeln von Informationen und Anschauungsstücken und dem jetzigen Museumsaufbau. Nachzulesen ist auf Wandtafeln vom Unwesen der Räuber, dem Verfahren des Richters, den Strafen und Namen der Henker damaliger Tage. Jedes Urteil sei in Tübingen überprüft worden. Zwei große ehemalige Schulräume stehen für diese Dauerausstellung zur Verfügung. Der dritte Raum ist für Wechselausstellungen da und stellt zuerst „875 Jahre Ersterwähnung“ dar.

Kreitmeier hat die vier tatkräftigen Männer Thomas Becker, Franz Fohr, Peter Schick und Andreas Verderber an seiner Seite. In einer Ecke entsteht zur Veranschaulichung der Haftbedingungen eine karge Gefängniszelle. Das echte Oberdischinger Gefängnis, in dem bis zu 80 „Spitzbuben und Weibersleut“ einsaßen, war 1808 aufgelöst worden. Der Malefizschenk musste 1806 nach 22–jähriger Tätigkeit aufgrund der Machtübernahme Napoleons in der Region aufhören. Aber die Räuberjagd ging weiter.

In der Nacht von 2. auf 3. Juni 1807 zündeten napoleonische Truppen das Oberdischinger Schloss an, ein Akt der Kulturzerstörung. Es war das dritte Schloss der Oberdischinger Adligen gewesen. Kreitmeier setzte einmal ein Bauradar ein und stieß im Schlosspark auf Fundamente. Nicht besser erging es dem Tagebuch des Malefizschenks, das von einer Nachfahrin in Salzburg verwahrt wurde und im zweiten Weltkrieg verbrannte. Ein Modell vom Malefinzenschloss ist in der Ausstellung zu sehen, mit den zeitgemäß übergroßen Figuren am Dach. Entworfen worden war der 1780 erbaute Herrensitz von Architekt Pierre Michel d‘Ixnard, der nicht nur die Oberdischinger Pfarrkirche als schwäbisches Pantheon gestaltete, sondern den berühmten Dom St. Blasien im Südschwarzwald schuf.

Mit den Facharbeiten im kommunalen Gebäude wurden Firmen der Region auf Kosten des Vereins betraut. Per Mehrheitsbeschluss stellt der Gemeinderat das Domizil weiterhin zur Verfügung. Einige Jahre war es bereits Museumsvereinslager. In Kreitmeiers Privathaus ging der Platz für den Fundus aus. Planerin Susanne Mück aus Ofterdingen entwickelte das Ausstellungskonzept. Die Professionalität ist trotz laufenden Aufbaus sofort zu erkennen. Mück kommt zur Eröffnung, die wieder ein Fest der Oberdischinger Vereine mit dem wunschgemäßen Andrang an Gästen werden soll, die Interesse für dieses dunkle Kapitel der Geschichte mitbringen. Das Malefiz–Museum soll zunächst gegen Spende besucht werden können.

Das Malefiz–Museum eröffnet am Samstag, 9. September, ab 17 Uhr mit Bewirtung und musikalischer Unterhaltung. Die offizielle Einweihung mit Ansprachen, Grußworten und umfangreichem Rahmenprogramm findet am Sonntag, 10. September, ab 11 Uhr im alten Schulgebäude, Ziegelweg 15, statt. Öffnen wird das Malefiz–Museum in der Folge dann immer an Sonntagen von 13 bis 17 Uhr mit dem Ehepaar Kreitmeier am Einlass, die auf Entlastung durch Freiwillige hoffen. Gruppen können nach Vereinbarung gesonderte Besuchstermine erhalten, etwa Schulklassen, Vereine, Clubs. Der Eingang zum Museum wird derzeit vom Musikverein umgebaut, der im Anbau zur alten Schule residiert und sich mit der Neugestaltung des Eingangsbereichs einen Lagerraum schafft.