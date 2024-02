Kommunale Kita ist startklar

(kö) - Aufatmen bei den Eltern von Kindergartenkindern in Oberdischingen: Die kommunale Kindertageseinrichtung „Bunte Kinderwelt“ ist startklar. Die Umbaumaßnahmen in der Josef-Karlmann-Brechenmacher-Schule sind abgeschlossen, teilte Bürgermeister Friedrich Nägele dem Oberdischinger Gemeinderat in der jüngsten Sitzung mit.

„Das nötige Personal mit einer Leiterin und zwei Teilzeitkräften haben wir, am 1. März ist die Eröffnung“ erklärte die stellvertretende Kämmerin und Kindergarten- und Schulbeauftragte der Gemeinde Kim Scheible und präsentierte das Logo der Einrichtung „Bunter Kinderwelt“. Die Arbeiten für die landschaftsgärtnerischen Arbeiten vergab der Gemeinderat an die Firma DJIVIC aus Oberholzheim zum Preis von 38.820 Euro.

Für den Ruhewald in Oberdischingen ist die Auslegungsfrist ohne Einsprüche abgelaufen, so dass bald mit der Genehmigung zu rechnen ist, sagte Nägele.

Mit Straßensperrungen muss bei Abbruch der Brücke in der Bachstraße in der zehnten Kalenderwoche gerechnet werden. Auch beim Abbruch eines Schuppens und dem Zugang zu der Verdolung in der Höllgasse wird die Straße gesperrt. Die Sanierung der Kreisstraße in Höhe des Löwen wird vom Landratsamt noch dieses Jahr durchgeführt, teilte Nägele weiter mit. Die erneuten Ausfälle im Schwimmbecken konnten zwischenzeitlich behoben werden.

Den Vorsitz des Gemeindewahlausschusses für die Gemeinderats und Kreistag hat normalerweise der Bürgermeister Kraft Amtes. Weil aber nicht sicher ist, ob es bis zum Wahltermin einen neuen Bürgermeister in Oberdischingen geben wird, wird der stellvertretende Bürgermeister Werner Kreitmeier den Vorsitz übernehmen. Seine Stellvertreter sind Thomas Wuchenauer und Marius Hirsch, Beisitzer Toni Werner und Benjamin Driever.

Der Gemeinderat stimmte für die Annahme von Spenden in Höhe von 100 Euro den jährlichen Pachtzins für die Überlassung des Bolzplatzes „Am Erlenbach“ von Klara Ott. Die Firma Felkner Landtechnik spendete 2000 Euro für die Neuanlage des Pausenhofes. Gegen den Ausbau eines Dachgeschosses in der Germanenstraße hatte der Gemeinderat keine Einwände.

Für den Eigenbetrieb Wasserversorgung wurde für das Jahr 2021 der Jahresabschluss vorgestellt. Bei Erträgen aus der Wasserversorgung in Höhe von 182.534 Euro und Aufwendungen in Höhe von 194.998 Euro wurde der Verlust in Höhe von 12.463 Euro auf die neue Rechnung übertragen. Bei der Abwasserbeseitigung entstand ein Verlust von Höhe von 4188 Euro, der hauptsächlich durch Kanalsanierungen entstand und ebenfalls auf die neue Rechnung übertragen wurde. Seit dem 1.1.2023 beträgt die Wasserverbrauchsgebühr in Oberdischingen 1,90 Euro/cbm und die Schmutzwassergebühr seit 1. Januar 2024 pro Kubikmeter 3,10 Euro.