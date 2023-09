Kindergarten in Oberdischingen wartet auf neuen Namen

Der kommunale Kindergartenneubau in Oberdischingen erhält erst in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen einen Namen. Der Verwaltungsvorschlag „Malefiz-Kindergarten“ wurde aus mehreren Gründen abgelehnt und der Beschluss vertagt. Das in Oberdischingen gebräuchliche Wort Malefiz kam für Ratsmitglied Marius Hirsch nicht in Frage, weil es unter anderem „übel handelnd“ bedeutet. Außerdem werde das Wort fürs Museum und in der Narrengesellschaft verwendet, und Verwechslungen sollten verhindert werden. Ratsmitglied Hirsch schlug alternativ„Kleine Strolche“ vor. Außerdem hatte Hirsch aufgrund der Vielzahl von Störchen rund um Oberdischingen die Bezeichnung „Storchennest“ in petto.

Seine Ratskollegin Toni Werner schloss sich an, „Malefiz“ für die Kindereinrichtung nicht zu wählen. Im Gemeinderat fiel noch die mögliche Bezeichnung „Dreikäsehoch“. In Zeiten des „Genderns“, erwähnte Bürgermeister Fritz Nägele, müsste es wohl „Strolchinnen“ heißen und beantragte selbst die Vertagung, die bei einer Enthaltung beschlossen wurde.

Ratsmitglieder sollten Namensvorschläge für den viergruppigen Neubau der Kindertageseinrichtung möglichst im Vorfeld der nächsten Sitzung an die Verwaltung die Beratungsvorlage melden, bat der Bürgermeister. Die viergruppige Einrichtung soll voraussichtlich im Jahr 2026 ihren Betrieb aufnehmen. Mehr Zeitdruck besteht für die Übergangsgruppe, weil die Kapazität im katholischen Kindergarten ausgeht. Der Gemeinderat ermächtigte in dieser Sitzung die Verwaltung, die Gewerke Fensterbau, Trockenbau und Malerarbeiten, Fliesen, Bodenbelag, Schreiner, Elektro und Heizung-Lüftung-Saniär zu vergeben, wenn die erwarteten Kosten eingehalten werden können.

In der Sitzung ging es zudem um den Außenbereich der Kindergarten-Übergangsgruppe und um die Gestaltung des neuen Schulhofs, der wegen des Kindergartenbaus erforderlich wird. Die Kindergarten-Übergangsgruppe wird im ehemaligen Chemiesaal der Schule eingerichtet und soll auch den Kindergartennamen zuerst tragen.

Planer Jörg Sigmund vom Büro „Freiraumplanung Sigmund“ aus Grafenberg bei Reutlingen stellte die Neugestaltung des Schulhofs und des separaten Außenspielbereich für die Kindergarten-Überganggruppe vor. Die Kinder im Vorschulalter bekommen an der östlichen Rückseite des Schulgebäudes nach jetziger Voraussicht eine gepflasterte Fläche, einen Sandbereich, Balancierstangen, einen Rutschenturm mit Fallschutz und eine Mini-Nestschaukel. Der neue Schulhof entsteht an der Westseite des Schulgebäudes mit einem dort zu schaffenden Ausgang.

Zum asphaltierten Bereich, der eingerichtet wird, soll eine rutschfeste Gitterrostbrücke führen, um das Gelände in seiner vorhandenen Formung zu belassen. Ein grünes Klassenzimmer ist geplant, wobei Ratsmitglied Werner Kreitmeier ein Kosten-Nutzen-Problem sieht, weil die Steinquader zu oft feucht sein könnten. Schulleiterin Andrea Rongitsch durfte sich zu Wort melden und sprach die Wichtigkeit der Einzäunung als Schutz vor Unbefugten an. Ratsmitglied Holger Hess sieht den Bedarf an einem größeren Asphaltbereich an Regentagen. Der Entwurf sieht nur etwa ein Viertel als Asphaltfläche vor. Rund 90 Kinder besuchen die Grundschule.

Zwischen neuem Schulhof und Außenbereich der künftigen Kindergarten-Übergangsgruppe soll an der Rückseite der Schule ein Bolzplatz eingerichtet werden. Der 1,20 Meter hohe Zaun am Bolzplatz sei zu niedrig, kritisierte Ratsmitglied Norbert Ott. Etwa 50 Meter unterhalb verläuft die Bundesstraße B 311. Planer Sigmund riet dazu, „den Ball flach zu halten“ oder ein Ballnetz zu installieren. Sigmunds Vorstellung diente der Kenntnisnahme. Beschlossen wurde vom Gemeinderat, die Verwaltung zu ermächtigen, die Leistungsphasen 4 bis 9 (Genehmigungsplanung bis Objektbetreuung mit Dokumentation) entsprechend der Kostenberechnung an einen Landschaftsbauer zu geben.

Ausgewählt ist für die Kindergarten-Übergangsgruppe eine Leiterin, teilte Rathausmitarbeiterin Kim Scheible in der Sitzung mit. Jetzt würden die Stellen für die Erzieherinnen ausgeschrieben. Vertagt wurde in der Sitzung die Beratung und Beschlussfassung zum Parkplatzneubau für den kommunalen Kindergarten und die Mehrzweckhalle mit Wasserleitungsbau, weil die Kostenschätzung und zudem Angaben über die Förderung fehlen würden, sagte Marius Hirsch.