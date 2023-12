Kerstin Scheible feiert 25-jähriges Dienstjubiläum

(kö) - Seit 25 Jahren im Dienst: In der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres wurde Huptamtsleiterin Kerstin Scheible jetzt dafür geehrt. 1994 hat sie ihr Studium zur Diplomverwaltungswirtin an der Fachhochschule in Ludwigsburg aufgenommen, war bei der Stadtverwaltung Schelklingen und 17 Jahre bei der Stadtverwaltung Biberach tätig. 2017 kam sie erst mit 50 Prozent jetzt mit 75 Prozent zur Gemeinde Oberdischingen als Hauptamtsleiterin. Dort ist Kerstin für Bauanträge, das Ordnungs- und Verkehrswesen, die Flüchtlingsunterbringung, den Rechts- und Arbeitsschutz, die Wahlen und den Katastrophenschutz zuständig. Außerdem ist Kerstin Scheible seit 2014 Ortsvorsteherin in ihrem Wohnort Schmiechen. „Sie zeichnet sich besonders durch ihre fleißige Arbeit, ihre einfühlsame Art und ihre empathischen Fähigkeiten aus“ sagte Bürgermeister Friedrich Nägele und dankte ihr mit einem Blumenstrauß.