Kein neuer Schaukasten für die Gemeinde

(kö) - Die Kämmerin der Gemeinde Oberdischingen Verena Amann hat in der letzten Sitzung dieses Jahres dem Gemeinderat den Haushaltsplan für 2024 vorgestellt. Fazit ist, dass sich die Einnahmen vor allem aus der Gewerbesteuer gegenüber dem Vorjahr leicht verbessern werden. „Die Tendenz geht wieder nach oben, jedoch befinden wir uns noch nicht wieder auf vor-Corona-Niveau“ erklärte die Kämmerin. „Aus der diesjährigen Berechnung der Finanzzuweisungen kann die Gemeinde 60 Prozent ihres fiktiven Finanzbedarfs nicht aus eigener Steuerkraft decken. Sie gilt demnach als besonders finanzschwach“ sagte sie weiter. Insgesamt liegen die Einnahmen aus geschätzten Steuern 2024 bei 4.326.200 Euro.

Davon müssen 1,8 Millionen Euro als Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage abgeführt werden. Stark angestiegen vor allem wegen der weiteren Stellen für die Kinderbetreuung sind die Personalaufwendungen auf 1,2 Millionen Euro. Sie sind der Hauptgrund für den unausgeglichenen Ergebnishaushalt. Neu kalkuliert um höhere Einnahmen zu erzielen wurden bereits in der Vergangenheit die Abfallgebühren, die Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung, die Satzung über Flüchtlingsunterkünfte sowie die Bestattungskosten.

Bei der Ausweisung neuer Gewerbegebiete ist die Gemeinde in der Entwicklung sehr beschränkt. „Beim Betrieb des Lehrschwimmbeckens ergibt sich ein jährlicher Verlust von 70.000 bis 80.000 Euro. Sollte die kommunale Kindertageseinrichtung in Betrieb gehen, ist diese Ausgabe schwer zu rechtfertigen. Das Bad dürfte dann finanziell nicht mehr tragbar sein“ gab Verena Amann zu bedenken. Der Kindergartenneubau würde ohne Außenanlagen 5,4 Millionen Euro kosten, 505.000 Euro sind als Zuschüsse gewährleistet. Die Neugestaltung des Schulhofs schlägt mit 160.000 Euro zu Buche, die Einrichtung einer Übergangsgruppe des kommunalen Kindergartens in der Schule mit 170.000 Euro. Für das Jahr 2024 wäre damit eine Kreditaufnahme von 4,9 Millionen Euro erforderlich, um diese Projekte zu realisieren. Der Schuldenstand der Gemeinde zum Jahresende 2024 liegt dann bei 5.567.450 Euro, das wären pro Einwohner 2427 Euro.

Der Wirtschaftsplan 2024 für die Wasserbetriebe sieht vor, dass der Preis von 2,10 Euro/m3 bestehen bleiben kann. Der Haushaltsplan wurde einstimmig vom Gemeinderat angenommen.

Einstimmig beschlossen hat auch der Gemeinderat die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer von 320 Prozent bei der Grundsteuer A auf 370, bei der Grundsteuer B von 300 Prozent auf 350 Prozent und bei der Gewerbesteuer von 340 Prozent auf 370 Prozent anzuheben.