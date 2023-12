Kein neuer Schaukasten beim Rathaus

(kö) - Der Schaukasten auf dem Parkplatz des Rathauses ist marode und müsste erneuert werde. Diskutiert wurde im Rat, ob der bestehende Kasten saniert wird oder ob man sich für eine digitale Lösung mit Touch-Screen für rund 12.000 Euro entscheidet. Mehrheitlich entschied der Rat auf einen Kasten bei der angespannten Finanzlage zu verzichten, da fast jeder die aktuellen Nachrichten der Gemeinde auf dem Smartphone und der Homepage verfolgen kann.

Nachdem Bürgermeister Friedrich Nägele seinen Rücktritt vom Amt zum 31. Mai 2024 erklärt hat, sind Neuwahlen erforderlich, der Wahltermin soll am 3. März sein, eine eventuelle Stichwahl am 17.März. Die Bewerbungsfrist endet am 5. Februar um18 Uhr, die Kandidatenvorstellung ist am 23. Februar. Zum Gemeindewahlausschuss gehören Bürgermeister Nägele als erster Vorsitzender, Werner Kreitmeier und Thomas Oswald als Stellvertreter sowie die Gemeinderäte Nils Koch, Norbert Ott, Holger Hess und Thomas Wuchenauer als Beisitzer.

Die Abbrucharbeiten für das Teilgebäude Höllgasse 6 wurden zum Preis von 17.285 Euro an die Firma Max Wild vergeben. Einer Bauvoranfrage für einen Neubau von vier Doppelhaushälften „Am Hägele“ erteilte der Gemeinderat sein Einvernehmen. Zugestimmt hat der Rat der geplanten Zusammenführung von Komm.Pakt.Net und der OEW Breitband GmbH:

Derzeit hat die Gemeinde Oberdischingen 35 Flüchtlinge aufgenommen. 2024 könnten zudem 16 bis 18 Geflüchtete in der Bräuhausschenke untergebracht werden, drei bis vier im Parkweg 26 und drei im Haus Kapellenberg 4.