Die Sorge vor einer Wahl ohne Bewerber machte bereits die Runde, doch jetzt hat Oberdischingen doch einen ersten Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 3. März: Eine knappe Woche vor dem Ende der Bewerbungsfrist hat Steffen Gebauer aus Ludwigsburg seinen Hut in den Ring geworfen. Manch einer dürfte sich bereits darüber Gedanken gemacht haben, was eigentlich passiert wäre, wenn es keine Bewerbungen gegeben hätte? Die „Schwäbische Zeitung“ hatte deshalb schon mal vorsorglich beim Landratsamt des Alb-Donau-Kreises nachgefragt und folgende Antworten bekommen.

Kann die Bewerbungsfrist verlängert werden?

„Das Ende der Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl ist ein festes Datum“, heißt es aus der Presseabteilung des Landratsamts. Das bedeutet, dass eine Verlängerung der Frist nach dem Gesetz nicht möglich ist, auch ohne Bewerbungen.

Wie wird ohne Kandidaten gewählt?

Sollte sich niemand für die Wahl aufgestellt haben, findet die Bürgermeisterwahl trotzdem am bereits festgelegten Datum statt. In Oberdischingen ist das der 3. März. Statt eines Wahlzettels mit den Namen der Kandidaten gibt es dann jedoch einen sogenannten leeren Stimmzettel, der lediglich die „freie Zeile“ beinhaltet. Die Wählerinnen und Wähler tragen dort eine Person ein, die sie damit gleichzeitig auch wählen. Dabei kann jede und jeder eingetragen werden, der als wählbar gilt.

Wer ist wählbar?

Wählbar sind grundsätzlich alle deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die bereits 18 Jahre alt sind und weder vom Wahlrecht noch von der Wählbarkeit ausgeschlossen sind. Auch alle Unionsbürger, also Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union, können gewählt werden. Hier gilt die Voraussetzung, dass sie eine Wohnung in Deutschland haben oder sich hier für gewöhnlich aufhalten. Sie müssen ebenfalls mindestens 18 Jahre alt sein und weder in ihrem Herkunftsland noch in Deutschland vom Wahlrecht oder der Wählbarkeit ausgeschlossen sein.

Wie funktioniert die „freie Zeile“?

Wer eine Person in die „freie Zeile“ schreibt, muss sicherstellen, dass sie klar identifizierbar ist. Es reicht also nicht, den Namen auf den Zettel zu schreiben. Angaben wie Beruf, Anschrift oder weitere Angaben gehören ebenfalls dazu.

Was passiert, wenn eine Person bei der Wahl die Mehrheit holt?

Sollte eine Person über die freie Zeile bei der Wahl mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen - also 50 Prozent plus eine Stimme - erhalten, ist derjenige als Bürgermeister gewählt, wenn er oder sie die Wahl auch annimmt. „Möchte die Person die Wahl nicht annehmen, ist dies ohne weitere Angaben von Gründen möglich“, heißt es vonseiten des Landratsamtes. „In diesem Fall ist das Wahlverfahren beendet und die Stelle des Bürgermeisters muss neu ausgeschrieben werden.“

Was passiert, wenn niemand die Mehrheit erreicht?

Wenn niemand die erforderliche Mehrheit erreicht, kommt es zur Stichwahl zwischen den beiden Personen, die über die „freie Zeile“ in der ersten Wahl am meisten Stimmen geholt haben. „Dabei müssen die Personen, die ja dann keine Bewerber im eigentlichen Sinne sind, zunächst um eine Erklärung gebeten werden, ob sie der Teilnahme an der Stichwahl zustimmen“, teilt das Landratsamt mit. Dafür haben sie nach der Wahl drei Tage Zeit.

Stimmen sie der Stichwahl zu, müssen die Kandidaten eine Wählbarkeitsbescheinigung und eine Versicherung an Eides statt vorlegen. Eine Unterschriftensammlung wie im eigentlichen Bewerbungsprozess ist nicht nötig. Diese Unterlagen dienen dem Gemeindewahlausschuss dann als Basis zur Zulassung zur Stichwahl.

Die Bürger der baden-württembergischen Gemeinden wählen ihre Bürgermeister in freier, allgemeiner, gleicher, direkter und geheimer Wahl für acht Jahre. Die Bürger der baden-württembergischen Gemeinden wählen ihre Bürgermeister in freier, allgemeiner, gleicher, direkter und geheimer Wahl für acht Jahre.

Wie funktioniert die Wahl, wenn eine der Personen nicht an der Stichwahl teilnehmen möchte?

Wenn beide sich dazu bereit erklären, an der Stichwahl teilzunehmen, findet diese mit einem Stimmzettel statt, auf dem die Namen der beiden Kandidierenden stehen - ohne „freie Zeile“. Die wird wieder interessant, wenn nur eine der Personen zur Stichwahl bereit ist. Denn wenn nur einer der Gewählten sich bereit erklärt, an der Wahl teilzunehmen, steht derjenige auf dem Wahlzettel, darunter befindet sich wieder die „freie Zeile“. Wenn keine der Personen sich für die Stichwahl aufstellen möchte, findet die Wahl mit einem leeren Stimmzettel über die „freie Zeile“ statt.

Wie geht es nach der Stichwahl weiter?

Es gibt zwei Szenarios, die nach einer Stichwahl greifen können, entweder erhält jemand die Mehrheit der Stimmen und nimmt die Wahl an oder er nimmt sie nicht an. Sollte der zweite Fall eintreten, wird die Stelle neu ausgeschrieben.

Was regelt die Amtsgeschäfte, wenn bis zum Ende der Amtszeit des alten Bürgermeisters kein neuer gefunden wird?

Was geschieht, wenn nicht rechtzeitig ein neuer Bürgermeister gefunden wird, regelt die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg. Darin steht in Paragraph 48, dass „der Gemeinderat mit der Mehrheit der Stimmen aller Mitglieder einen Amtsverwalter bestellen“ kann. Dieser muss zum Bürgermeister wählbar sein, als nicht vom Wahlrecht oder der Wählbarkeit ausgeschlossen sein. Der Amtsverwalter wird dann zum Beamten der Gemeinde bestellt.

Das gilt jedoch nur für Gemeinden unter 10.000 Einwohner. In Gemeinden mit mehr Einwohnern gibt es die Möglichkeit hauptamtliche Beigeordnete zu ernennen, die den Bürgermeister vertreten. Normalerweise führt der Bürgermeister bis zum Antritt des neuen Bürgermeisters die Geschäfte weiter. Dies gilt jedoch nicht, wenn er bereits gekündigt hat - wie das in Oberdischingen der Fall ist.

Ist es überhaupt möglich, über diese Form der Wahl einen Bürgermeister zu finden?

Ein bekanntes Beispiel ist die Bürgermeisterwahl 2010 in Emeringen. Dort hatte es bis zum Ende der Bewerbungsfrist keine Bewerbungen gegeben. Deshalb wurde mit leerem Stimmzettel gewählt. Josef Renner hatte jedoch zwischen Bewerbungsschluss und dem Wahltag erklärt, dass er sie Wahl annehmen würde, wenn die Bürgerinnen und Bürger ihn über die „freie Zeile“ wählen würden. Und so geschah es schließlich: Josef Renner wurde über die „freie Zeile“ zum Bürgermeister gewählt und hatte das Amt 13 Jahre inne, bevor er im vergangenen Jahr seinen Posten niederlegte.

Was müssen potenzielle Bewerber beachten?

Weitere Bewerberinnen und Bewerber haben noch bis zum Montag, 5. Februar, 18 Uhr Zeit, ihre Bewerbung schriftlich bei der Gemeinde Oberdischingen abzugeben. Dazu benötigt sie zehn Unterstützungsunterschriften, eine Wählbarkeitsbescheinigung, eine eidesstattliche Versicherung des Bewerbers, dass kein Ausschluss von der Wählbarkeit vorliegt. Bewerber aus der Europäischen Union müssen dies außerdem für ihr Heimatland eidesstattlich erklären.

Wie geht es in Oberdischingen weiter?

Schon bei Ausschreibung der Stelle des Bürgermeisters wurde auch ein Termin für die Kandidatenvorstellung festgelegt - am 23. Februar um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle in Oberdischingen. Am 3. März findet dann die Wahl statt. Eine mögliche Stichwahl ist auf den 17. März angesetzt. Und ab 1. Juni wird schließlich in der Gemeinde ein neues Gesicht die Amtsgeschicke leiten.