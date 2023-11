Joachim Ebinger entwickelt neue Ideen für den Friedhof

Über die Möglichkeiten der weiteren Entwicklung des Friedhofs in Oberdischingen hat Friedhofsplaner Joachim Ebinger aus Trossingen den Gemeinderat in der jüngsten Sitzung informiert. Vor allem die mögliche Gestaltung von Urnengräbern stand dabei im Fokus.

Auf einer Informationsfahrt hatte sich der Gemeinderat Friedhöfe in anderen Orten angesehen. Für Hinterbliebene sollen pflegefreie Gräber eingeführt werden. Für Erdbestattungen sind das Rasengräber mit einem Stein, auf dem Sockel des Steins kann Blumenschmuck abgelegt werden. Für Urnenwahlgräber kommen Baumgräber mit Grabtafel und Urnenwahlgräber mit eingefasster Ablagefläche aus Schotter in Frage.

Ganz neu sind Urnenwahlgräber in einem Hochbett. Sie sollen die Möglichkeit bieten, den Namen des Toten anzubringen, eine Ablage ist für Blumen- oder Trauerschmuck möglichst nahe der Beisetzungsstelle. Hier sollten nur Bio-Urnen beigesetzt werden. Mit Baumpflanzungen will Joachim Ebinger Hauptwege im alten und neuen Friedhof optimieren, Bankplätze und Bepflanzungen ansprechender gestalten. Für die Wege empfahl der Friedhofsplaner die mögliche Gestaltung mit Granitpflastersteinen oder die Asphaltierung. Die Erdrasengräber könnten auch mit einer hitzeverträglichen Bepflanzung versehen werden.

Urnengemeinschaftsbaumgräber können kreisförmig um einen Baum angeordnet werden und haben Tafeln mit dem jeweiligen Namen. Es kann auch ein Ahornblatt aus Metall mit Namen sein. Urnenwahlgräber mit stehendem Stein auf Rasen hatte der Rat in Ehingen gesehen, die Steine stehen direkt an einer Metallkante.

Die Kosten für ein Urnengemeinschaftsbaumgrab mit Grabtafel schätzt Ebinger auf 7000 Euro für die Herstellung und für die Nutzung für 20 Jahre auf 1640 Euro. Platz dafür sieht er auf dem alten Friedhof. Gefallen würden dem Planer Rundbänke um Bäume zum Verweilen von Besuchern. Für ein Urnenreihengräber im runden Hochbeet gibt es in Ehingen ein Beispiel.

In einem Urnenwahlgrab in einem Hochbeet können die Namen auch auf der Mauer angebracht werden. Das Hochbeet für die Urnen gibt es auch in eckiger Form, zeigte Ebinger. Urnenwahlgräber in einer Schotterfläche haben Erdkammern für die Urne, die Schotterfläche ist mit Aluminium eingefasst. Grabsteine stehen entlang der Metallkante. Ein Grabfeld für Sternenkinder und Kindergräber sieht Ebinger in der Nähe der Grabstellen für Kriegsopfer. Hier würde er niedere Bäume wie Schmetterlingsflieder und Zierapfel pflanzen. An anderen Stellen auf dem Friedhof in Oberdischingen sollen Ahornbäume, Säulentulpenbäume und Silberlinden gepflanzt werden. Die endgültige Planung wird Ebinger dem Rat im Januar vorstellen.

Die Elektro-, Sanitär- und Heizungsarbeiten für die neue Kindergartengruppe in der Schule wurden von der Verwaltung für insgesamt 94.000 Euro vergeben ‐ 18.000 Euro weniger als im Haushalt vorgesehen. Die Arbeiten gehen gut voran.

Bei einem Baugesuch für den Neubau von vier Doppelhaushälften am Hägele sind noch Fragen offen, es wurde vertagt.