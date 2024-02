Jetzt haben die Bürgerinnen und Bürger Oberdischingens eine richtige Wahl. Mit dem 35-jährigen Wolfgang Schmauder als Kandidat wird es nun voraussichtlich einen Zweikampf geben zwischen Schmauder und dem 52-jährigen Stefan Gebauer aus Ludwigsburg, der Anfang der Woche seine Kandidatur abgegeben hat. Die Bewerbungsfrist endet am Montag, 5. Februar. Weitere Kandidatinnen oder Kandidaten sind also noch möglich.

Stadtrat in Ulm

Nachdem der amtierende Bürgermeister Fritz Nägele seinen Rücktritt zum 31. Mai dieses Jahres erklärt hat, war es lange Zeit still in Sachen potenzielle Nachfolge. Am Montag hat nun der 52-jährige Stefan Gebauer das Rennen um den Amtssessel im Oberdischinger Rathaus eröffnet. Nun hat der Egginger Wolfgang Schmauder seinen Hut in den Ring geworfen. Und Schmauder ist in der Region alles andere als ein Unbekannter.

Der studierte Politikwissenschaftler ist Stadtverbandsvorsitzender der Ulmer CDU, seit zehn Jahren Stadtrat in Ulm, zudem Ortschaftsrat seiner Heimatgemeinde Eggingen. Im Kreisverband der CDU ist Schmauder einer von vier stellvertretenden Vorsitzenden und somit ein Mann der Kommunalpolitik. „Schon als junger Mensch wollte ich was bewegen, wollte meine Ideen in die Tat umsetzen. Ich wollte nicht schimpfen, sondern machen“, erklärt Schmauder, der im Jahr 2007 in die Junge Union und die CDU eingetreten ist.

Justiziar in Neu-Ulm

Aktuell arbeitet Schmauder bei der Stadt Neu-Ulm als Justiziar und ist dort für das Vergaberecht von öffentlichen Aufträgen zuständig. Der studierte Politik- und Rechtswissenschaftler ist über die Stellenausschreibung auf die Stelle des Bürgermeisters in Oberdischingen aufmerksam geworden. „Zudem haben mich echt viele Menschen angesprochen und mir gesagt, dass das doch was für mich wäre“, sagt Schmauder. In seinem Entscheidungsprozess um eine Kandidatur hat sich Schmauder dann auf den Weg nach Oberdischingen gemacht.

„Klar kenne ich Oberdischingen. Nun bin ich aber mit etwas anderen Augen durch den Ort gelaufen“, betont Schmauder, der auch gleich das Gespräch mit Fritz Nägele und Gemeinderäten suchte. „Es waren durchweg angenehme Gespräche. Oberdischingen ist ein toller Ort und hat alles. Einen Arzt, Nahversorgung, Vereinsleben und mehr. Oberdischingen ist gut aufgestellt“, so Schmauder, der im Falle einer Wahl sein Stadtratsmandat in Ulm niederlegen würde.

Langjährige Beziehung

„Durch meine Arbeit bei der Stadt Neu-Ulm weiß ich, wie arbeiten für eine Kommune funktioniert. Ich kenne die Verwaltungsabläufe“, erklärt der 35-Jährige, der in einer langjährigen Beziehung mit seiner Freundin ist. „Ich würde mich auf die Chance freuen, zusammen mit dem Gemeinderat eine Kommune führen zu dürfen“, sagt Schmauder, der betont: „Ich habe schon lange mit den Gedanken gespielt, einmal Bürgermeister werden zu wollen. Und in Oberdischingen habe ich das Gefühl, dass es passt.“

Ich bin in dieser Region tief verwurzelt. Wolfgang Schmauder

In seiner Freizeit geht der Egginger leidenschaftlich gerne laufen, verbringt gerne Zeit an der frischen Luft und in der Natur. „Das brauche ich, um den Kopf freizubekommen“, sagt Schmauder, der zudem kulturinteressiert ist. „Ich mag Musik - querbeet, ich mag historische Sachen und bin ein Filmfan, vor allem von James Bond“, betont Schmauder. Den britischen Geheimagenten bewundert Schmauder übrigens, weil dieser „in brenzligen Situationen einen kühlen Kopf bewahren kann“. „Eine Eigenschaft, die ein Bürgermeister sicher auch braucht“, so Schmauder.

Viele Gespräche

In den kommenden Wochen bis zur Wahl möchte Schmauder nun mit den Menschen in Oberdischingen ins Gespräch kommen, so wie er es am Freitag beim Wochenmarkt bereits getan hat. „Ich werde mich auch mit den Vereinen treffen, mich austauschen und schauen, welche Themen wichtig sind. Ich werde schauen, was in Oberdischingen wichtig ist“, sagt Schmauder.

Ob er im Falle einer Wahl nach Oberdischingen ziehen möchte, lässt der Kandidat aktuell offen. „Ich wohne 15 Minuten von Oberdischingen entfernt in Eggingen. Ausschließen möchte ich aber nichts“, betont Schmauder. Themen wie der Kindergarten-Neubau sind Schmauder indes bestens bekannt. „Dieses Thema hatten wir auch viele Jahre lang in Eggingen“, so der Kandidat, der von sich sagt: „Ich bin in dieser Region tief verwurzelt.“