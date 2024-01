DRK ruft zum Blutspenden auf

Wie der DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg mitteilt, herrscht derzeit ein akuter Mangel an Blutkonserven. Zur lebensnotwendigen Versorgung der Patienten seien allein in Hessen und Baden-Württemberg täglich mehr als 2700 Blutkonserven erforderlich. Die derzeitige Häufung von grippalen Infekten oder von Grippe ließ die Blutspende-Ergebnisse der vergangenen Tage stark schrumpfen, heißt es in der Pressemitteilung des DRK. Deshalb ruft der Blutspendedienst zur Spende am Mittwoch, 7. Februar von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Turn- und Festhalle, Ziegelweg 14, in Oberdischingen auf. Blutspender sollten beachten, dass die Blutspende zu ihrem eigenen Schutz nur mit einer vorherigen Terminreservierung unter www.blutspende.de/termine möglich ist. Die Spende dauert insgesamt mit Vorbereitung und Ruhepause weniger als eine Stunde.