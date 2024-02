Nach dem Ende der Bewerbungsfrist am Montagabend um 18 Uhr steht nun fest: Zwei Kandidaten bewerben sich für die Wahl zum Bürgermeister am 3. März in Oberdischingen. Wolfgang Schmauder und Steffen Gebauer wollen damit beide die Nachfolge von Friedrich Nägele antreten. Die Ordnungsmäßigkeit der Bewerbungen wird der Gemeindewahlausschuss nun noch in seiner Sitzung am 6. Februar um 17 Uhr feststellen müssen.

Bei der Wahl wird der 35-jährige Schmauder (CDU) gegen den 52-jährigen Gebauer (parteilos) antreten. Schmauder wohnt in Eggingen und arbeitet als Justiziar bei der Stadt Neu-Ulm. Gebauer würde von Ludwigsburg nach Oberdischingen kommen. Er ist Betriebswirt und arbeitet bei einem Automobilzulieferer.