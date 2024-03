„Bunte Kinderwelt“ eröffnet

Nach viermonatiger Umbauzeit war es endlich so weit: Im ehemaligen Chemiesaal der Josef-Karlmann-Brechenmacher-Schule konnte für 25 Kinder ab drei Jahren die „Bunte Kinderwelt“ ihre Pforten öffnen. Im Beisein der Planer und von Schulleiterin Andrea Rongitsch hat Bürgermeister Friedrich Nägele die Kinder und ihre Eltern in den neuen Räumlichkeiten empfangen. Das dreiköpfige Team der Erzieherinnen hat sich über die freundlich und hell eingerichtete neue Welt für Kinder begeistert gezeigt.

Bürgermeister Friedrich Nägele erinnerte in seiner Eröffnungsansprache an die Anfänge der Planung. In den Jahren 2018 und 2019 habe die Gemeinde bereits über eine Erweiterung des katholischen Kindergartens nachgedacht. Nachdem sich keine umsetzbaren Möglichkeiten ergeben hätten, sei 2020 die Entscheidung für einen Neubau gefallen. Bekanntlich hinkt die Realisierung dem Bedarf enorm hinterher. Aus diesem Grunde wurde seit November unter Leitung der Architekten Thomas Ott und Bianca Müller aus Laichingen der 65 Quadratmeter große einstige Chemiesaal umgebaut.

Die Grundschule benötigt keinen Chemiesaal. Daher freute sich Schulleiterin Andrea Rongitsch über die Eingliederung der 25 Kinder ab drei Jahren in das Schulgebäude, in welchem Kinder bis gut zehn Jahren täglich verkehren. „Das ist eine gute Übergangsgruppe und damit auch eine gute Investition für die Schule“, sagte Rongitsch. Sie freue sich auf die Zusammenarbeit mit der neuen Leiterin Regina Kröner und den Erzieherinnen Jennifer Schiele und Maria Kirk-Will. Als Geschenk überreichte sie ein Steckspiel aus der Mathematik, das für die Vorbereitung der Kinder auf den Schulunterricht eingesetzt werden kann. Bürgermeister Nägele bemängelte, dass bauliche Maßnahmen in der vorliegenden Art seit drei Jahren vom Bund nicht mehr gefördert würden. Die Umsetzung durch das Architekturbüro Ott sowie die beteiligten Firmen lobte der Rathauschef, der auch dankbar war für die bewilligte Förderung aus dem Ausgleichstock in Höhe von 280.000 Euro für die Gesamtmaßnahme.

Für den Außenbereich mit seiner Gestaltung und die Anschaffung von Spielgeräten wie Rutsche sowie Sonnensegel und Sandkasten veranschlagte Nägele 67.000 Euro, die Umgestaltung des Parkplatzes setzte er mit 105.000 Euro an. Architekt Thomas Ott teilte mit, die Baukosten werden am Ende deutlich unterhalb von 300.000 Euro liegen, etliche Schlussrechnungen der beteiligten örtlichen Unternehmer lägen bereits vor. Besonders erwähnt hat er den Einbau einer Akustikdecke.

Die Architekten haben einen riesigen Zopf in Form eines Schlüssels mitgebracht. Dieser Schlüssel wurde feierlich übergeben und dann sogleich von den Kindern, Eltern, Erzieherinnen, Verwaltungsmitarbeiterinnen und allen weiteren Beteiligten genüsslich aufgegessen.