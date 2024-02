Steffen Gebauer:

Neuer Kindergarten: Ein zentrales Projekt ist der Bau eines neuen Kindergartens, der nicht nur Betreuung bietet, sondern eine zweite Heimat für unsere Kinder und Unterstützung für junge Familien wird. Ich setze mich für eine schnelle, kosten- und termingerechte Umsetzung ein.

Lehrschwimmbecken: Ich plane, unser Lehrschwimmbecken zu erhalten und zu revitalisieren, um es als Ort für Gesundheit, Freizeit und lebenswichtige Lektionen weiterhin zugänglich zu machen. Innovative Finanzierungsmöglichkeiten und stärkere Beteiligungen benachbarter Gemeinden sind hierfür der Schlüssel.

Transparenz und Teilhabe: Die Einführung regelmäßiger Bürgerforen soll die Einbindung der Bürger in Entscheidungsprozesse stärken. Mein Ziel ist es, eine Verwaltung zu schaffen, die klar, verständlich und bürgernah agiert und somit den Grundstein für eine lebendige, teilhabende Gemeinschaft legt.

Wolfgang Schmauder:

Das Thema, das im Moment am meisten diskutiert wird, ist das der Kinderbetreuung. Hier muss zwischen schneller Realisierung von Lösungen und finanziellem Aufwand abgewogen werden. Es müssen ausreichend Betreuungsplätze zur Verfügung gestellt werden. Für die Umsetzung wird es essenziell sein, Zuschüsse und Fördermittel von Landesseite zu gewinnen. Hier bin ich bestens vernetzt. Es müssen aber auch schnelle Lösungen gefunden werden, um die Betreuungslücke zu schließen bspw. über Tagesmütter oder weitere temporäre Betreuungsgruppen. Bei der Betreuungssituation spielt auch die Umsetzung des Ganztagesanspruchs in der Grundschule eine zentrale Rolle. Die Gewinnung von qualifiziertem Personal ist dabei essenziell.

Ein weiteres zentrales Thema ist das der Förderung und Unterstützung der lokalen Unternehmen und die Ansiedlung von neuem Gewerbe. Hierdurch gibt es weitere Arbeitsplätze in Oberdischingen und zusätzliche Steuereinnahmen. Zugleich fördert das die Attraktivität der Kommune.

Weiterhin möchte ich bezahlbaren und barrierefreien Wohnraum für Jung und Alt schaffen. Hierbei müssen neue Bauplätze für junge Familien auf den Weg gebracht werden. Dabei gilt es das bestehende Baugebiet zu erweitern, aber auch Potenziale im Inneren zu heben und im Blick zu behalten. Die Gesellschaft wird immer älter, was auch in Oberdischingen dazu führen wird, dass wir Senioren dabei unterstützen müssen, dass sie lange und selbstbestimmt in ihrem Wohnraum bleiben können.