Betrunkener Autofahrer rennt weg

Am Sonntag wurde gegen 2 Uhr der Polizei mitgeteilt, dass auf der Bundesstraße 311 im Bereich Oberdischingen ein VW total langsam in Richtung Ehingen fahren würde. Der Zeuge konnte den 54-jährigen Autofahrer anhalten und ihn auf sein Verhalten ansprechen. Hierbei konnte er deutlichen Alkoholgeruch bei dem Fahrer feststellen. Der VW-Fahrer fuhr daraufhin weiter und stellte sein Auto dann ein Stück weiter am Straßenrand ab. Er rannte davon und versteckte sich hinter einer Scheune. Die Polizei konnte ihn dort aufgreifen und bemerkte, dass er deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Der 54-Jährige musste hierauf Blut und seinen Führerschein abgeben. Er sieht nun einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr entgegen.