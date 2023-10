Besuch von ganz besonderen Gäste

In den letzten zwei Wochen fanden für die Kinder der Josef-Karlmann-Brechenmacher Schule (JKBSO) aufregende Frederick-Tage statt, die Schülerinnen und Schülern gleichermaßen Bildung und Inspiration brachten. Dieses besondere Event lockte nicht nur die Schüler, sondern auch besondere Gäste, darunter Bürgermeister Friedrich Nägele, Polizeihauptkommissarin Natascha Haslinger, Feuerwehrkamerad Michael Schenk und Pfarrer Martin Danner aus der Gemeinde Oberdischingen an die JKBSO.

Wie Rektorin Andrea Rongitsch in einer Mitteilung schreibt, ist der Frederick-Tag, benannt nach dem berühmten Kinderbuch „Frederick“ von Leo Lionni, eine Tradition, bei der Schulen die Bedeutung von Literatur, Kunst und Kreativität feiern. Die Veranstaltung zielt darauf ab, die Fantasie und Vorstellungskraft der Schüler zu fördern und ihr Interesse an Büchern und Geschichten zu wecken.

Pfarrer Danner eröffnete die Frederick-Tage an der Schule und erzählte in Klasse 4 in dem von ihm vorgetragenen Buch von moralischen Werten und Nächstenliebe. Feuerwehrkamerad Schenk beeindruckte die jungen Zuhörer in Klasse 2 mit Geschichten über einen heldenhaften Löwen, der das Lesen lernen wollte. Bürgermeister Nägele besuchte die Erstklässler und erzählte aus dem Buch „Einer für alle ‐ alle für einen“. Darin thematisierte er, wie wichtig der Zusammenhalt und Freundschaft in einer Gruppe sind, und Polizistin Haslinger las den Schülern aus Klasse 3 von Abenteuern im Polizeidienst vor und betonte, wie Bücher ihr Verständnis von Gerechtigkeit geprägt haben.

„Die Frederick-Tage sind ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Bildung und Gemeinschaft zusammenkommen können, um junge Köpfe zu inspirieren und zu fördern“, sagt Schulleiterin Andrea Rongitsch. „Wir sind dankbar, dass so angesehene Gäste unsere Schule besucht haben, um unsere Schüler zu motivieren.“