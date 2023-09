A–capella und Comedy mit Joint Five in Oberdischingen

Beim Künstlerabend am Freitag, 29. September, 19.30 bis 21.30 Uhr, tritt die Gruppe Joint Five im Sitzungs– und Kultursaal in Oberdischingen auf. Joint five stehen für A–cappella und einen Hauch von Comedy, heißt es in der Pressemitteilung der Gemeindeverwaltung. Das Wort A cappella ist italienisch und wird von den fünf Oberschwaben übersetzt mit: „Mir machet Musik, und zwar bloß mit dr Gosch“. Das Wort Comedy hingegen stammt aus dem Englischen und bedeutet auf schwäbisch: Saudomms Gschwätz zwischa de Liadr“. Im Programm von Joint Five sind humorvolle Lieder von deutschen A–cappella–Gruppen wie den Wise Guys oder Basta sowie eigene Arrangements von bekannten Songs, beispielsweise von Queen oder Ed Sheeran und selbst geschriebene Lieder. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf zum Preis von 12 Euro im Rathaus Oberdischingen, Telefon 07305/9311319. An der Abendkasse kosten die Tickets 14 Euro.