Nur vom Ergebnis her ein klarer 9:2 Sieg im Derby

In dieser Höhe vollkommen unerwartet deutlich mit 9:2 setzten sich die Herren I, im von allen mit Spannung erwarteten Lokalderby der Bezirksliga Gruppe 2, beim SV Westerheim I am Samstagabend in der Albhalle gegen sich sehr hartnäckig wehrende Hausherren durch. Unterschiedlicher hätten die Voraussetzungen vor Spielbeginn nicht sein können. Die Gastgeber schon mit einem Sieg gegen Munderkingen und Merklingen noch völlig ohne Sieg. Daher musste für das TVM-Team in Westerheim auch unbedingt ein Erfolg her. So begannen beide Teams schon in den Eingangsdoppeln mit forschem Spiel und hohen Tempo. Um jeden einzelnen Punkt wurde hart gekämpft. Doch in den Doppeln waren es erst einmal die Gäste aus Merklingen, die sich nicht nur gute Chancen erspielten, sondern auch durch Benjamin Hack/Andy Freund (hauchdünn mit 3:2 gegen Marcel Schweizer/Nils Bültmann) und Andreas Haßler/Mike Steeb (mit 3:0 gegen Manfred Rehm/Christian Kempf) sehr früh eine 2:0 Führung holten. Nun waren die Hausherren auf einmal so richtig gefordert und legten dann aber in der Folge auch gleich einen gehörigen Zahn zu. Alex Kneer/Peter Hagenmaier (3:0 gegen Peter Gugel/Bernd Strohm) und im ersten Einzel Manfred Rehm (3:1 gegen Mannschaftsführer Andreas Haßler) brachten Westerheim wieder zum 2:2 Zwischenstand heran. Nun war es ein Kampf und jeden einzelnen Punkt, in dem die TVM-Akteure ebenfalls an dem Temposchraube drehten. Benjamin Hack, die Merklinger Nummer eins machte mit seinem 3:0 Sieg über Marcel Schweizer den Auftakt. Weitere Spiele durch Mike Steeb (3:1 gegen Alex Kneer), Andy Freund (3:1 gegen Peter Hagenmaier), Bernd Strohm (3:0 gegen Nils Bültmann) und Peter Gugel (3:0 gegen Christian Kempf) folgten in rascher Folge. Mit diesem Durchmarsch zur 7:2 Führung hatte niemand gerechnet. Nun wurde es für die Hausherren richtig schwer. Benjamin Hack sorgte kurz darauf mit seinem 3:0 Erfolg über Manfred Rehm und dem 8:2 Zwischenstand für die Vorentscheidung. Damit blieb es Andreas Haßler vorbehalten, nach genau zweieinhalb Stunden Spielzeit, mit seinem 3:1 Sieg über Marcel Schweizer, den Merklinger 9:2 Erfolg endgültig einzusacken. Damit ist Merklingen vorerst einmal auf die Nichtabstiegsplätze enteilt. Bereits am kommenden Samstag, den 28. Oktober erwartet das TVM-Team dann den Tabellendritten TSV Seissen I um 18 Uhr in der Merklinger Sporthalle.

