Notz, Bächtle und Füllemann mit Erfolg am Start

Der für die Skizunft Römerstein startende Weltcup Läufer Florian Notz (1992) und die beiden Kaderläufer Simon Bächtle (2005) und Nico Füllemann (2007) waren am ersten Oktober-Wochenende beim 2. Deutschlandpokal und der zentralen Leistungskontrolle vom DSV in Oberhof/Thüringen am Start. Auftakt war für die U20 und Älter am Freitag, 29. September, mit dem Skisprint in der freien Technik, der in der Skihalle stattfand. Im Vorlauf belegte Simon Bächtle den 36. Platz. Im Finale konnte er sich noch auf den 30. Platz verbessern. Am Samstag ist es in der Rollerbahnarena Rennsteig mit einem sehr anspruchsvollen Crosslauf, der es in sich hatte, weitergegangen. Der Crosslauf am Grenzadler ist ein Langzeitvergleich, da er seit vielen Jahren zum Programm der Zentralen Leistungskontrolle gehört. Dort messen sich die Athleten an den Bestzeiten von den ganz Großen im Skilanglaufsport in Deutschland. Florian Notz belegte über 10km in starken 32:50,7 Minuten den hervorragenden 2. Platz bei den Herren. Simon Bächtle (U20) kam nach 39:12,7 Minuten ebenfalls über 10km ins Ziel und belegte Rang 13. Nico Füllemann (U18) musste 7,5km laufen und belegte den 22. Platz in 29:25,0 Minuten. Simon und Nico gehören beide dem jüngeren Jahrgang in ihren Altersklassen an. Teamchef Peter Schlickenrieder stand an der Rennstrecke und feuerte jeden Athleten an.

Am Sonntag stand dann für Florian und Simon der Rennsteig Rollski Berglauf von Gräfenroda nach Oberhof, in der klassischen Technik, auf dem Programm. Es mussten 460 Höhenmeter und 17km bewältigt werden. Gestartet wurde im Massenstart. Dabei belegte Florian bei den Herren 31 in 49:21,3 Minuten den starken 3. Simon kam nach 56:21,5 Minuten bei den U20 auf Rang 16. In seinem Jahrgang bedeutet dies Platz 12.

Nico hatte sein Rennen in der LOTTO-Thüringen Arena. Er musste in der freien Technik laufen. Die Strecke hatte es in sich. Diese war sehr anspruchsvoll mit vielen Höhenmetern und sehr steilen Anstiegen gespickt. Nico musste 9km bewältigen und überzeugte mit Rang 17 in 20:52,4 Minuten. Im Jahrgang 2007 bedeutete dies Platz 7. Am Samstag wurden parallel noch die Deutschen Rollskimeisterschaften, ebenfalls in der LOTTO-Thüringer Arena durchgeführt. Dabei ist unser Neuzugang Annemarie Hüfner (2014) bei den U14 über 2km in der freien Technik an den Start gegangen. Annemarie lief als dritte über die Ziellinie und freute sich über ihre Medaille.